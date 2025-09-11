Advertisement

لبنان

تشديد الاجراءات الامنية والاحتمالات مفتوحة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
11-09-2025 | 01:15
أعاد الاغتيال والقصف الذي استهدف الدوحة، عاصمة قطر، تسليط الضوء على خطورة المرحلة وفتح باب القلق من توسع رقعة الاستهدافات.
هذا التطور شكّل جرس إنذار لدى "حزب الله"، الذي سارع إلى تشديد إجراءاته الأمنية المتعلقة بالنواب والقيادة السياسية، بعدما لمس أن إسرائيل لم تعد تتردد في توسيع دائرة اعتداءاتها أو كسر أي خطوط حمراء.
وبحسب مطلعين "فان الخطوة جاءت في إطار رفع مستوى الحماية وتفادي أي خرق محتمل، خصوصًا أن "الحزب" يعتبر أن ما جرى رسالة مباشرة لا يمكن تجاهلها، ما يضع الساحة أمام احتمالات مفتوحة في المرحلة المقبلة".
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

