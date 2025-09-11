Advertisement

لبنان

تقرير لـ"National Interest": ماذا تعني حملة نزع سلاح حزب الله في لبنان بالنسبة لغزة؟

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
11-09-2025 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1415472-638931820923059542.png
Doc-P-1415472-638931820923059542.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "The National Interest" الأميركي أنه "في أواخر شهر آب، بدأ الجيش اللبناني بجمع الأسلحة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وجاءت المبادرة في أعقاب اتفاق بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. ويُمكّن الاتفاق الجيش من جمع الأسلحة من الجماعات المسلحة وتأمين كل الأسلحة الموجودة في لبنان بحوزة الدولة. إن نجاح لبنان في جمع الأسلحة قد يُمهّد الطريق لاستقرار إقليمي أوسع، كما قد يُقدّم درسًا لكيفية نزع سلاح حماس في غزة".
Advertisement

وبحسب الموقع، "كما هو الحال في كل الدول، تسعى الحكومة إلى احتكار الاستخدام المشروع للقوة داخل أراضيها. والهدف الحقيقي في لبنان ليس مجرد جمع الأسلحة من الجماعات الفلسطينية المسلحة، بل نزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران. وفي الواقع، يُعتبر نزع سلاح المخيمات الفلسطينية غايةً سهلة المنال، ونجاح هذا الأمر سوف يبني الثقة والخبرة في الدولة ويجعلها أكثر قدرة على انتزاع الأسلحة من المسلحين غير الحكوميين الأكثر قوة في المستقبل".

وتابع الموقع، "إن التحديات الحالية التي يواجهها لبنان هي نتيجة مباشرة للحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975 واستمرت حتى عام 1990. وبعد انتهاء الحرب، كان من المفترض أن تُلقي معظم الميليشيات المسلحة سلاحها، إلا أن حزب الله ازداد قوةً بشكل ملحوظ. فقد خزّن أكثر من 150 ألف صاروخ، وصنع طائراتٍ مُسيّرة انتحارية، واستخدم لبنان قاعدةً لعملياته لمهاجمة إسرائيل والعمل في دولٍ أخرى. وأُضعِف حزب الله بشدةٍ عام 2024 بعد أسابيع من القتال العنيف مع إسرائيل. ومهّد وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024 الطريق لواقع جديد في البلاد، كما أدى سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024 إلى قطع وصول الأسلحة الإيرانية المُهرَّبة عبر سوريا إلى الحزب".

وأضاف الموقع، "شجعت هذه التطورات الحكومة اللبنانية، ويُعد اتفاق عباس-عون مهمًا لأنه يُمكّن الحكومة من جمع الأسلحة من الفصائل الفلسطينية سلميًا. وقد شمل الاتفاق جماعات مثل فتح، وهي جزء من السلطة الفلسطينية، إلا أنه لا يشمل حماس، التي تحظى بتأييد واسع في لبنان. مع ذلك، عندما يتعلق الأمر بنزع السلاح، لا بد من البدء من نقطة ما، وتُظهر السلطة الفلسطينية قدرتها على تحقيق نتائج في هذه الحالة. وواصل عباس التأكيد على أهمية نزع السلاح، مُصرّحًا بأن السلطة الفلسطينية "عازمة على سحب كل الأسلحة الفلسطينية من لبنان". وستبدأ عملية نزع السلاح في المخيمات في جنوب لبنان التي يسكنها اللاجئون الفلسطينيون الذين فروا إلى هذه المناطق في عام 1948 خلال الحرب العربية الإسرائيلية الأولى".

وبحسب الموقع، "قد تُسهم مبادرة لبنان في تمهيد الطريق لتغيرات أخرى في المنطقة. وتخوض إسرائيل حربًا منذ اثنين وعشرين شهرًا في غزة ضد حماس. ومع استمرار الحرب، ليس من الواضح كيف ستحقق إسرائيل أهدافها في هزيمة حماس، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وإزاحة الحركة عن السلطة الحاكمة في غزة. هل تستطيع إسرائيل نزع سلاح غزة كما بدأ لبنان بنزع سلاح بعض الفصائل؟ إذا أمكن بناء الثقة في غزة بأن حماس أو غيرها من الجماعات الإرهابية لا تملك أسلحةً لإرهاب المدنيين، فقد تنشأ حكومة مدنية مختلفة. وفي الوقت الحالي، طلبت الحكومة الإسرائيلية من نحو مليوني مدني إخلاء منازلهم إلى ثلاث مناطق داخل القطاع لعزل ما تبقى من حكم حماس على نحو ربع مساحة القطاع. وتتوغل القوات الإسرائيلية في مدينة غزة في إطار هجوم جديد، وتكمن المشكلة في غياب رؤية واضحة لما سيحدث في غزة. فكيف سيتم منع الجماعات المسلحة مثل حماس من العودة إلى المناطق الإستراتيجية إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؟"

وتابع الموقع، "مفتاح السلام في غزة ولبنان، وغيرهما من مناطق المنطقة، يكمن في نزع سلاح الجماعات المتطرفة. ولأسباب واضحة، تسعى المنطقة إلى إنهاء بروز الجهات الفاعلة غير الحكومية المدججة بالسلاح، واستعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة. ولعل خطوة لبنان في الاتجاه الصحيح تُقدم نموذجًا يُحتذى به في أماكن أخرى".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"Middle East Eye": ما الذي يتطلبه نزع سلاح حزب الله؟
lebanon 24
11/09/2025 13:33:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
lebanon 24
11/09/2025 13:33:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest" يكشف المسيّرات التي تستخدمها أوكرانيا لمحاربة روسيا
lebanon 24
11/09/2025 13:33:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تعني مغادرة "اليونيفيل" لجنوب لبنان؟ تقريرٌ يحذر
lebanon 24
11/09/2025 13:33:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الفلسطينيين

الفلسطينيون

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

اللبنانية

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:04 | 2025-09-11
06:00 | 2025-09-11
05:59 | 2025-09-11
05:55 | 2025-09-11
05:53 | 2025-09-11
05:48 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24