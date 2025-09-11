Advertisement

لبنان

في لبنان.. قطعة "ذهب" تتسبب بإشكال استدعى تدخل الجيش

Lebanon 24
11-09-2025 | 05:48
وقع صباح اليوم إشكال في محلة سوق الذهبطرابلس، بعدما تلاسَن موظف في أحد محلات الصياغة ويدعى "ح.ح" مع سيدة منقبة كانت قد اشترت منه ذهبًا يوم أمس، حسب مندوبة "لبنان24".
ولدى مراجعتها حول السعر المرتفع، أقدم على ضربها بآلة حاسبة وشتمها، ما استدعى تدخل عدد من المواطنين لفض الإشكال.

وحضرت دورية من الجيش إلى المكان حيث عملت على ضبط الوضع ومتابعة الحادثة.
