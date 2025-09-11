في لبنان.. قطعة "ذهب" تتسبب بإشكال استدعى تدخل الجيش

وقع إشكال في محلة سوق – ، بعدما تلاسَن موظف في أحد محلات الصياغة ويدعى "ح.ح" مع سيدة منقبة كانت قد اشترت منه ذهبًا يوم أمس، حسب مندوبة " ".

ولدى مراجعتها حول السعر المرتفع، أقدم على ضربها بآلة حاسبة وشتمها، ما استدعى تدخل عدد من المواطنين لفض الإشكال.



وحضرت دورية من الجيش إلى المكان حيث عملت على ضبط الوضع ومتابعة الحادثة.