شقير استقبل وفداً برلمانياً مدغشقرياً

استقبل رئيس الوزير السابق ، في مقر وجبل ، وفداً برلمانياً مدغشقرياً برئاسة السيناتور تسيبو مهالاو ريتشارد وعضوية النائبين سيلفي ليفا جرفيس وفيينينا ريتشارد ديري، يرافقهم القنصل الفخري لمدغشقر في محمد .وجرى خلال اللقاء البحث في تطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومدغشقر، وسبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين.وبهذه المناسبة، قدّم للوفد كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان، فيما قدّم السيناتور تسيبو مهالاو ريتشارد باسم الوفد ميدالية تذكارية من .