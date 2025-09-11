Advertisement

لبنان

شقير استقبل وفداً برلمانياً مدغشقرياً

Lebanon 24
11-09-2025 | 05:27
A-
A+
Doc-P-1415543-638931920628424102.jpg
Doc-P-1415543-638931920628424102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفداً برلمانياً مدغشقرياً برئاسة السيناتور تسيبو مهالاو ريتشارد وعضوية النائبين سيلفي ليفا جرفيس وفيينينا ريتشارد ديري، يرافقهم القنصل الفخري لمدغشقر في بيروت محمد الجوزو.
Advertisement

وجرى خلال اللقاء البحث في آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومدغشقر، وسبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وبهذه المناسبة، قدّم شقير للوفد كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان، فيما قدّم السيناتور تسيبو مهالاو ريتشارد باسم الوفد ميدالية تذكارية من مدغشقر.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
اللواء شقير استقبل وفداً من نقابة الافران والمخابز
lebanon 24
11/09/2025 16:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير استقبل وفداً من المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال
lebanon 24
11/09/2025 16:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة استقبل وفداً من نقابة خبراء المحاسبة وتلقى هذه الدعوة منه
lebanon 24
11/09/2025 16:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل وفداً من المنتدى الإسلاميّ الوطنيّ
lebanon 24
11/09/2025 16:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الهيئات الاقتصادية

تشجيع الاستثمارات

غرفة بيروت

جبل لبنان

محمد شقير

برلماني

بيروت

الجوزو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-09-11
08:52 | 2025-09-11
08:41 | 2025-09-11
08:35 | 2025-09-11
08:33 | 2025-09-11
08:27 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24