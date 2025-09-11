Advertisement

لبنان

شحادة: لبنان على أبواب "جمهورية رقمية"

Lebanon 24
11-09-2025 | 07:51
A-
A+
Doc-P-1415590-638931990693331133.png
Doc-P-1415590-638931990693331133.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، مؤتمراً صحافياً في مدينة بيروت الرقمية، شدد فيه على "أهمية إقرار قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، واصفًا هذه الخطوة بأنها "تحوّل نوعي في مسار الإدارة العامة، واستثمار مباشر في مستقبل لبنان واقتصاده الرقمي".
Advertisement

وأوضح شحادة أن "هذه الوزارة هي الأولى التي تنشأ منذ 32 عاماً، وشاء القدر أن تكون وزارة المهجرين هي الوزارة التي أُنشئت في العام 1993 وأنا أتولّى الوزارتين، والمهمة اليوم هي إقفال وزارة واكبت حقبة أليمة من تاريخ اللبنانيين، وإنشاء أخرى تكون منصة لبناء مستقبل أفضل لأولادنا".

وتابع قائلاً: "هذا الأمر لا يُعدّ مجرد تعديل إداري، بل قرار استراتيجي يعكس إرادة سياسية واضحة لتوجيه البلاد نحو التحوّل الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا".

وفي ما يتعلق بالتكامل الوزاري، أكد شحادة "أهمية التعاون بين وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعديد من الوزارات، خصوصاً وزارتي الدولة لشؤون التنمية الإدارية والاتصالات"، معتبراً أن هذا التعاون سيكون أساسيًا لتسريع التحول الرقمي للإدارة العامة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

وتوجه شحادة بدعوة صادقة إلى "السادة النواب، لا سيما الأصدقاء الداعمين لمسار الإصلاح، للإسراع في دراسة القانون وإقراره في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإطلاق عمل الوزارة بشكل كامل ومؤسسي".

من الناحية الاقتصادية، أشار الوزير إلى أن "الوزارة الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تحفيز النمو وخلق فرص العمل من خلال دعم الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوفير بيئة رقمية آمنة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية". وأضاف: "نحن نؤمن أن التكنولوجيا ليست قطاعًا منفصلًا، بل هي محرّك رئيسي لكل القطاعات: من الصحة والتعليم إلى النقل والزراعة والخدمات، وحتى الحوكمة".

كما عرض المهام الأساسية للوزارة، والتي "تشمل إعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وضع أطر تشريعية متقدمة، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تطوير منصة موحدة للخدمات الحكومية، ودعم الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية".

وختم شحادة بالقول: "لبنان، بعقول أبنائه ومبدعيه في الداخل والاغتراب، يستحق أن يكون في موقع ريادي عالمي في مجال التكنولوجيا. إنشاء هذه الوزارة ليس فقط تحقيقًا لحاجة إدارية، بل خطوة في مسار بناء لبنان الغد وبناء الجمهورية الرقمية التي نطمح لها".
 
مواضيع ذات صلة
شحادة شارك في فعالية "تيك توك" في مدينة بيروت الرقمية
lebanon 24
11/09/2025 16:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: التحول الرقمي بوابة لبنان لاقتصاد عصري وشفاف
lebanon 24
11/09/2025 16:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: رؤيتي أن يكون لبنان مكاناً تُنشأ فيه الشركات الرقمية
lebanon 24
11/09/2025 16:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يطلق ورشة "التحوّل الرقمي" لدعم القطاع الصناعي بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
11/09/2025 16:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24

شؤون التنمية الإدارية

الذكاء الاصطناعي

التنمية الإدارية

الإدارة العامة

شؤون التنمية

وزير الدولة

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-09-11
08:52 | 2025-09-11
08:41 | 2025-09-11
08:35 | 2025-09-11
08:33 | 2025-09-11
08:27 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24