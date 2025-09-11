Advertisement

لبنان

في بعلبك وقب الياس.. "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة

Lebanon 24
11-09-2025 | 08:33
Doc-P-1415605-638932016854877792.png
Doc-P-1415605-638932016854877792.png photos 0
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان انها "واصلت جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في بعلبك وقب الياس في البقاع.  
أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزور.

وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".

 
