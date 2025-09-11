Advertisement

لبنان

بري استقبل لودريان ودعا اللجان المشتركة للاجتماع غداً

Lebanon 24
11-09-2025 | 08:35
Doc-P-1415607-638932018869495345.png
Doc-P-1415607-638932018869495345.png photos 0
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفية ماغرو ومستشار رئيس المجلس الدكتور محمود بري. وتم عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.
وإستقبل بري السيدة يسما فليحان عقيلة الوزير الشهيد باسل فليحان في زيارة شكر بروتوكولية على الوسام الذي منح للوزير فليحان في الذكرى العشرين لإستشهاده.
 
الزيارة كانت أيضا مناسبة عرضت خلالها رئيسة "معهد باسل فليحان المالي" لميا مبيض  برامج عمل المعهد ونشاطاته.
 
وإستقبل رئيس المجلس، النائب فيصل كرامي وتم البحث في آخر المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية وانمائية.
على صعيد آخر، دعا بري لجان المال والموازنة ، الإدارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الاقتصاد الوطني والتجارة، والصناعة والتخطيط ، الى عقد جلسة مشتركة في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 12/9/2025 ، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي: 

- مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم  297 الرامي إلى منح الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير.
- إقتراح قانون حماية المستهلك.
-  مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان.
