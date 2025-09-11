شقير زار المركز الاسلامي في عائشة بكار

Advertisement

زار رئيس "الهيئات الاقتصادية" ورئيس "تجمع كلنا " الوزير السابق محمد شقير، المركز الإسلامي – عائشة بكار، حيث كان في إستقباله رئيس المركز المهندس الدين عساف وأعضاء الهيئة الإدارية، في حضور رئيس المحاكم الشرعية السنية الدكتور عساف.وجال شقير، في أقسام المركز مطلعا على مختلف نشاطاته الصحية والثقافية والدينية والاجتماعية، لا سيما العيادات الطبية التي تقدم خدماتها لأبناء المنطقة، إضافة إلى البرامج التعليمية والدورات والأنشطة الكشفية والاجتماعية.وأشاد شقير، وفق بيان "المركز"، "بما يقوم به المركز من دور رائد في خدمة المجتمع ونشر قيم الاعتدال والتعاون"، مؤكدا "حرصه على دعم هذه الرسالة وتعزيز استمراريتها".، عبر عساف عن شكره وتقديره للوزير السابق شقير على "حرصه ودعمه، وعلى زيارته الكريمة التي نعتز بها"، مثمنا "هذه اللفتة التي تعكس وقوفه إلى جانب المركز ونشاطاته"، ومتمنين له "دوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في مسيرته العامة".