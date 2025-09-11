Advertisement

شقير زار المركز الاسلامي في عائشة بكار

11-09-2025 | 09:30
 زار رئيس "الهيئات الاقتصادية" ورئيس "تجمع كلنا بيروت" الوزير السابق محمد  شقير، المركز الإسلامي – عائشة بكار، حيث كان في إستقباله رئيس المركز المهندس علي نور الدين عساف وأعضاء الهيئة الإدارية، في حضور سماحة رئيس المحاكم الشرعية السنية الدكتور الشيخ محمد عساف. 
وجال شقير، في أقسام المركز مطلعا على مختلف نشاطاته الصحية والثقافية والدينية والاجتماعية، لا سيما العيادات الطبية التي تقدم خدماتها لأبناء المنطقة، إضافة إلى البرامج التعليمية والدورات الدينية والأنشطة الكشفية والاجتماعية.
 
وأشاد شقير، وفق بيان "المركز"، "بما يقوم به المركز من دور رائد في خدمة المجتمع ونشر قيم الاعتدال والتعاون"، مؤكدا "حرصه على دعم هذه الرسالة وتعزيز استمراريتها".

من جهته، عبر عساف عن شكره وتقديره للوزير السابق شقير على "حرصه ودعمه، وعلى زيارته الكريمة التي نعتز بها"، مثمنا "هذه اللفتة الطيبة التي تعكس وقوفه إلى جانب المركز ونشاطاته"، ومتمنين له "دوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في مسيرته العامة".
