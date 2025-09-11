29
لبنان
شقير زار المركز الاسلامي في عائشة بكار
Lebanon 24
11-09-2025
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار رئيس "الهيئات الاقتصادية" ورئيس "تجمع كلنا
بيروت
" الوزير السابق محمد شقير، المركز الإسلامي – عائشة بكار، حيث كان في إستقباله رئيس المركز المهندس
علي نور
الدين عساف وأعضاء الهيئة الإدارية، في حضور
سماحة
رئيس المحاكم الشرعية السنية الدكتور
الشيخ محمد
عساف.
وجال شقير، في أقسام المركز مطلعا على مختلف نشاطاته الصحية والثقافية والدينية والاجتماعية، لا سيما العيادات الطبية التي تقدم خدماتها لأبناء المنطقة، إضافة إلى البرامج التعليمية والدورات
الدينية
والأنشطة الكشفية والاجتماعية.
وأشاد شقير، وفق بيان "المركز"، "بما يقوم به المركز من دور رائد في خدمة المجتمع ونشر قيم الاعتدال والتعاون"، مؤكدا "حرصه على دعم هذه الرسالة وتعزيز استمراريتها".
من جهته
، عبر عساف عن شكره وتقديره للوزير السابق شقير على "حرصه ودعمه، وعلى زيارته الكريمة التي نعتز بها"، مثمنا "هذه اللفتة
الطيبة
التي تعكس وقوفه إلى جانب المركز ونشاطاته"، ومتمنين له "دوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في مسيرته العامة".
وزير الطاقة: سنُعالج "بالموجود" في المدى القصير
Lebanon 24
وزير الطاقة: سنُعالج "بالموجود" في المدى القصير
11:37 | 2025-09-11
11/09/2025 11:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حاصباني: خطوة مهمة نحو إصلاح قطاع الكهرباء بعد انتظار طويل
Lebanon 24
حاصباني: خطوة مهمة نحو إصلاح قطاع الكهرباء بعد انتظار طويل
11:28 | 2025-09-11
11/09/2025 11:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين قائد الجيش ولودريان... وهذا ما تمّ بحثه
Lebanon 24
لقاء بين قائد الجيش ولودريان... وهذا ما تمّ بحثه
11:27 | 2025-09-11
11/09/2025 11:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن القطاع المالي في لبنان... هذا ما أعلنه صندوق النقد الدولي
Lebanon 24
بشأن القطاع المالي في لبنان... هذا ما أعلنه صندوق النقد الدولي
11:20 | 2025-09-11
11/09/2025 11:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "ستارلينك"... ماذا قرّر مجلس الوزراء؟
Lebanon 24
بشأن "ستارلينك"... ماذا قرّر مجلس الوزراء؟
11:12 | 2025-09-11
11/09/2025 11:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
