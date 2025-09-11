Advertisement

لبنان

من منظور جندري.. "لادي" أطلقت تقرير مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025

Lebanon 24
11-09-2025 | 09:34
Doc-P-1415628-638932054401350276.jpg
Doc-P-1415628-638932054401350276.jpg photos 0
أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات (لادي)، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تقريرها النهائي عن مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 من منظور جندري، خلال حفل أقيم في فندق راديسون بلو - فردان، في حضور ممثلين عن جهات رسمية وهيئات محلية وأجنبية ومرشحات وقائماقمقات.
استهل الحفل بكلمة للأمين العام للجمعية السيد عمار عبود، شدد فيها على أهمية هذا التقرير "بسبب السياق العام للانتخابات في ظل ما يشهده البلد من أحداث، وبسبب زيادة ملحوظة في عدد النساء الفائزات أفرزتها هذه الانتخابات، إذ فازت 1331 نساء بعضوية المجالس البلدية، وهو ما يشكّل زيادة بنسبة 100 في المئة مقارنةً بالعام 2016"، لافتًا إلى أن "هذه الزيادة تستدعي قراءة هذا الواقع وتفكيك الديناميات المؤثرة في المشاركة السياسية للنساء على المستوى المحلي".

من جهته، أشار نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيد ثائر الشريدي، إلى أن "نسبة الفائزات في المجالس البلدية تضاعفت في هذا العام مقارنةً بالعام 2016، ولكن هذا التقدّم لا يزال هشًا ويحتاج إلى ترسيخ"، مؤكدًا أن "غياب القوانين الشاملة، مثل الكوتا النسائية والإصلاحات الضرورية وآليات الحماية الفاعلة من العنف السياسي ضدّ المرأة، قد يهدّد ديمومة هذه النتائج وضمان تمثيل مستدام للنساء في مواقع صنع القرار".

تلا ذلك عرض لتقرير المراقبة من منظور جندري، وهو الرابع من نوعه منذ العام 2016، الذي بُني على مقابلات واستطلاعات رأي مع مرشحات للانتخابات البلدية والاختيارية، قائمقامات، ناخبات، وأحزاب سياسية. كشف التقرير عن استمرار التحديات البنيوية التي تحدّ من مشاركة النساء الفعّالة في المجالس المحلية، وأبرزها ما وصفه بـ"التحالف غير المعلن" بين العائلة والحزب والمجتمع في إقصاء النساء.

واختُتم العرض بجملة توصيات موجّهة إلى البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل تعزيز المشاركة السياسية للنساء وتطوير الإصلاحات اللازمة لضمان تمثيل مستدام وعادل في مواقع صنع القرار.
