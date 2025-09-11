من منظور جندري.. "لادي" أطلقت تقرير مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025

Advertisement

أطلقت الجمعية من أجل ديموقراطية الانتخابات (لادي)، بدعم من برنامج الإنمائي (UNDP)، تقريرها النهائي عن مراقبة والاختيارية للعام 2025 من منظور جندري، خلال حفل أقيم في فندق راديسون بلو - ، في حضور ممثلين عن جهات رسمية وهيئات محلية وأجنبية ومرشحات وقائماقمقات.استهل الحفل بكلمة للأمين العام للجمعية السيد عمار عبود، شدد فيها على أهمية هذا التقرير "بسبب السياق العام للانتخابات في ظل ما يشهده البلد من أحداث، وبسبب زيادة ملحوظة في عدد النساء الفائزات أفرزتها هذه الانتخابات، إذ فازت 1331 نساء بعضوية ، وهو ما يشكّل زيادة بنسبة 100 في المئة مقارنةً بالعام 2016"، لافتًا إلى أن "هذه الزيادة تستدعي قراءة هذا الواقع وتفكيك الديناميات المؤثرة في المشاركة السياسية للنساء على المستوى المحلي".، أشار نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السيد ثائر الشريدي، إلى أن "نسبة الفائزات في المجالس البلدية تضاعفت في هذا العام مقارنةً بالعام 2016، ولكن هذا التقدّم لا يزال هشًا ويحتاج إلى ترسيخ"، مؤكدًا أن "غياب القوانين الشاملة، مثل الكوتا النسائية والإصلاحات الضرورية وآليات الحماية الفاعلة من العنف السياسي ضدّ المرأة، قد يهدّد ديمومة هذه النتائج وضمان تمثيل مستدام للنساء في مواقع صنع القرار".تلا ذلك عرض لتقرير المراقبة من منظور جندري، وهو الرابع من نوعه منذ العام 2016، الذي بُني على مقابلات واستطلاعات رأي مع مرشحات للانتخابات البلدية والاختيارية، قائمقامات، ناخبات، وأحزاب سياسية. كشف التقرير عن استمرار التحديات البنيوية التي تحدّ من مشاركة النساء الفعّالة في المجالس المحلية، وأبرزها ما وصفه بـ"التحالف غير المعلن" بين العائلة والحزب والمجتمع في إقصاء النساء.واختُتم بجملة توصيات موجّهة إلى والحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات ووسائل الإعلام من أجل تعزيز المشاركة السياسية للنساء وتطوير الإصلاحات اللازمة لضمان تمثيل مستدام وعادل في مواقع صنع القرار.