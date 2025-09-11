Advertisement

لبنان

الخطيب من إيران.. دعوة إلى وحدة الصف بوجه التحديات

Lebanon 24
11-09-2025 | 10:31
يواصل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، زيارته للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث شارك في المؤتمر التاسع والثلاثين للوحدة الإسلامية الذي اختُتمت أعماله مساء الأربعاء.
ووصل الخطيب، ظهر اليوم الخميس، إلى مدينة مشهد بعد أن زار مدينة قم يوم أمس، حيث التقى عدداً من العلماء والشخصيات الدينية، وزار مقام السيدة المعصومة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم.

وفي قم، نظمت الحوزة العلمية لقاءً جمع الخطيب مع رؤساء شبكات إعلامية وناشطين من فرق الدعم وعلماء دين، بمشاركة نحو خمسين شخصاً من الرجال والنساء. وقدّم العلامة عرضاً حول آخر تطورات الساحة اللبنانية والإقليمية، أعقبه نقاش وحوار مفتوح مع الحاضرين.

كما زار الخطيب في قم آية الله رجبي، رئيس مؤسسة الإمام الخميني للتربية والتعليم، وهي مؤسسة تُشرف على العديد من المدارس والجامعات الإيرانية، وبلغ عدد خرّيجيها هذا العام نحو 150 ألف طالب.

وجدد الخطيب في لقاءاته الدعوة إلى "التعاون والتنسيق بين الدول العربية والإسلامية، لا سيما الدول الفاعلة منها، من أجل مواجهة الأخطار المحدقة وكبح جماح العدوان الصهيوني المستمر، الذي لا يستثني أحداً".

وأضاف: "الوضع صعب وخطير، وليس أمامنا إلا الصمود والتعاطي مع الواقع بحكمة، بعدما نجحنا في الحفاظ على وحدة الطائفة". وتابع قائلاً: "نحن نعمل بكل طاقتنا على الحفاظ على الوحدة الوطنية، رغم الحروب النفسية والإعلامية التي تُمارس ضدنا، في محاولة لانتزاع ما عجزوا عن تحقيقه عسكرياً عبر السياسة".
 
(الوكالة الوطنية)
 
