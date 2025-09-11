إستهداف دراجة ناريّة في بلدة كفردونين... إستشهاد شخص وإصابة عسكريين

أفادت مندوبة " "، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة، في كفردونين، مقابل البلدة.

Advertisement

وقد احترقت سيارة كانت إلى جانب الدراجة الناريّة المُستهدفة، بينما عُلِمَ عن إستشهاد شخص في حصيلة أوليّة.

كذلك، أُصيب عسكريان في الجيش بجروحٍ طفيفة.