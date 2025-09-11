عز الدين: تحسين تغذية الأطفال يبدأ من المدارس والتشريعات والوعي المجتمعي

Advertisement

عقدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين لقاء تنسيقيا مع فريق للطفولة (اليونيسف) في ، في حضور المستشارة الإقليمية لشؤون التغذية في المنظمة السيدة آشِيما غارغ، تم في خلاله عرض الواقع الغذائي والتغذوي للأطفال في لبنان، استنادا إلى الدراسات التي أعدّتها بالتعاون مع الوزارات المختصة.و تم التأكيد خلال اللقاء على "أهمية تطوير بيئة الغذاء في لبنان، من خلال تحديث التشريعات والسياسات الوطنية، بما يضمن حماية صحة الأطفال وتعزيز حصولهم على غذاء آمن ومغذٍّ".كما شدّد المجتمعون على "ضرورة اضطلاع الوزارات والجهات الرقابية بدورها في متابعة ما يُعرض في الأسواق، لاسيما في دكاكين المدارس من الأغذية المصنّعة والتي قد يلجأ إليها الأطفال نتيجة ضعف الوعي الغذائي وتزايد معدلات الفقر".وتم الاتفاق على أهمية "رفع مستوى وعي المواطنين وتعديل سلوكيات الاستهلاك، عبر التعاون مع السلطات المعنية والجهات التربوية والإعلامية، بما يساهم في خلق بيئة داعمة لصحة الأطفال والمجتمع".وفي ختام اللقاء، تم التوافق على "وضع خطة عمل وطنية شاملة لمعالجة هذه القضية، وفق مقاربة النظم الغذائية، بهدف تعزيز الترابط بين صحة الأطفال، والأمن الغذائي والتغذوي، وحماية البيئة، وتشجيع الإنتاج المحلي الصحي، بما يضمن مستقبلاً أكثر أماناً وعدالة واستدامة للأجيال ". (الوكالة الوطنية)