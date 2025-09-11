Advertisement

لبنان

ستكون أكبر بكثير في المرحلة المقبلة... هذا آخر ما كشف عن المساعدات الأميركية للجيش

Lebanon 24
11-09-2025 | 13:59
أفادت معلومات قناة الـ "mtv" أنّ "المساعدات الأميركية للجيش ستكون أكبر بكثير في المرحلة المقبلة بعد المساعي السياسية في واشنطن لإقناع البنتاغون لزيادة المساعدات ولكنهم يريدون أفعالا قبل ذلك". 
البنتاغون

بنتاغون

قناة ال

واشنطن

mtv

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24