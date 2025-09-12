Advertisement

لبنان

وزير الطاقة يستعد لاعلان "اللامركزية الكهربائية"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
12-09-2025 | 02:15
يستعد وزير الطاقة جو صدي لعقد مؤتمر صحافي موسع  يعرض فيه واقع قطاع الكهرباء اليوم في لبنان وتعيين"الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء" ورسم خارطة الطريق للمستقبل الكهربائي في لبنان وخاصةً بعد عدد من الإجتماعات الذي سوف يعقدها الوزير مع الهيئة الناظمة للقطاع.
وبحسب مصدر رسمي "سيشمل المؤتمر الصحافي عرض واقع المعامل الحالية ، ووضعية الشبكات وشؤون النقل والجباية وعمل مقدمي الخدمات ، والتصور الجديد  للمرحلة المقبلة من ناحية الإنتاج والتغذية".
وتابع المصدر" ان الأهم في كلام الوزير سيكون طرح المؤتمر لنظام اللامركزية الكهربائية والشراكات بين القطاعين العام والخاص على غرار "أحد النماذج" الناجحة في لبنان".
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

