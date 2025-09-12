وزير الطاقة يستعد لاعلان "اللامركزية الكهربائية"

Advertisement

يستعد لعقد مؤتمر صحافي موسع يعرض فيه واقع قطاع الكهرباء اليوم في وتعيين" لتنظيم قطاع الكهرباء" ورسم للمستقبل الكهربائي في لبنان وخاصةً بعد عدد من الإجتماعات الذي سوف يعقدها الوزير مع الهيئة الناظمة للقطاع.وبحسب مصدر رسمي "سيشمل المؤتمر الصحافي عرض واقع المعامل الحالية ، ووضعية الشبكات وشؤون النقل والجباية وعمل مقدمي الخدمات ، والتصور الجديد للمرحلة المقبلة من ناحية الإنتاج والتغذية".وتابع المصدر" ان الأهم في كلام الوزير سيكون طرح المؤتمر لنظام اللامركزية الكهربائية والشراكات بين القطاعين العام والخاص على غرار "أحد النماذج" الناجحة في لبنان".