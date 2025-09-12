Advertisement

لبنان

مخزومي: خطوة إصلاحية طال انتظارها

Lebanon 24
12-09-2025 | 03:26
أشار النائب فؤاد مخزومي إلى أن "إقرار إنشاء الهيئتين الناظمتين لقطاعَي الاتصالات والكهرباء في لبنان، خطوة إصلاحية طال انتظارها كثيرًا خلال سنوات من المماطلة والتأجيل".
وأضاف على منصة "إكس": "أهنّئ اللبنانيين وكل من وزير الطاقة جو صدي ووزير الاتصالات شارل الحاج بهذا الإنجاز الذي يُعدّ محطة مفصلية في مسار تنظيم هذه القطاعات، واستعادة ثقة الجهات الدولية المانحة، وفي مقدّمتها البنك الدولي وصندوق النقد والاتحاد الأوروبي. مع تمنياتنا بالمزيد من الخطوات والإنجازات البنّاءة من أجل مستقبلٍ أكثر إشراقاً للبنان".
