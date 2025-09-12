دعوة من أمن الدولة إلى الشباب للالتحاق بالكلية الحربية.. إليكم الشروط

Advertisement

دعت والتوجيه والعلاقات العامة، الشباب إلى الالتحاق بالكلية الحربية ليكونوا جزءًا من المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تحمي الوطن.وارفقت الدعوة بسلسلة من الشروط المطلوبة، للاطلاع عليها الضغط