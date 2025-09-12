Advertisement

لبنان

دعوة من أمن الدولة إلى الشباب للالتحاق بالكلية الحربية.. إليكم الشروط

Lebanon 24
12-09-2025 | 04:26
 دعت المديرية العامة لأمن الدولة قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، الشباب إلى الالتحاق بالكلية الحربية ليكونوا جزءًا من المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تحمي الوطن.
 وارفقت الدعوة بسلسلة من الشروط المطلوبة، للاطلاع  عليها الضغط هنا.
