زيتون رحب بتعيين الهيئة الناظمة للاتصالات

رحب رئيس في قطاع الخليوي والاتصالات في النقيب ، بقرار تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات من قبل الحكومة واعتبره "خطوة اساسية نحو تنظيم هذا القطاع الحيوي، الذي لطالما عانى من غياب الرؤية المستقلة والتخطيط المستدام".وتمنى في بيان أن "تتمكن الهيئة من أداء مهامها بكفاءة وشفافية، بعيدًا من وصاية وزراء الاتصالات وعن التجاذبات السياسية والمحاصصات وعمليات الفساد التي عطّلت سابقًا إمكانات النهوض بهذا القطاع وجعلته عاجزا عن مواكبة الحديثة" .واكد أن "النقابة ستبقى على مصالح العاملين، وستواكب عمل الهيئة لضمان أن تكون قراراتها منسجمة مع حقوق العاملين من جهة ومصلحة المواطنين من جهة اخرى".وراى إن "قطاع الاتصالات ليس مجرد خدمة تقنية، بل هو ركيزة أساسية من ركائز السيادة الرقمية والعدالة الاجتماعية، ويجب أن يُدار بعقل مؤسسي، لا بمنطق المصالح الضيقة".