لبنان

الجيش يقوم بتفكيك صاروخ في بلدة البابلية

Lebanon 24
12-09-2025 | 05:30
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش يقوم بتفكيك صاروخ غير منفجر في بلدة البابلية.
لبنان 24

البابلي

لبنان

بابل

