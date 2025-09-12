Advertisement

لبنان

بالصور... ضبط مخالفة كبيرة في زغرتا

Lebanon 24
12-09-2025 | 06:00
في إطار الجهود المبذولة لحماية الثروة الحرجية والتصدي للتعديات على الغابات، ضبط فريق وزارة الزراعة – مركز أحراج بنشعي، وبتوجيهات ومتابعة رئيسة دائرة التنمية الريفية في مصلحة زراعة لبنان الشمالي المهندسة رانيا يوسف وردان، وبمؤازرة من عناصر مخفري سبعل واهدن، مخالفة جسيمة بين منطقتي مزرعة النهر وعربة قزحيا – قضاء زغرتا.
وقد أظهر الكشف الميداني أنّ أحد المخالفين أقدم، من دون أي ترخيص قانوني، على قطع عشرات الأشجار الحرجية من أصناف الصنوبر البري والسنديان والملول، وبكميات تُقدّر بعشرات الأطنان.

وعلى الأثر، قام فريق مركز الأحراج بتنظيم محضر ضبط بحق المخالف، وأُحيل الملف إلى المخفر المختص الذي يتابع الإجراءات اللازمة وفقًا لإشارة القضاء.

وتؤكد وزارة الزراعة التزامها بمواصلة الجهود، بالتنسيق مع القوى الأمنية والسلطات القضائية، لتكثيف الرقابة الميدانية وحماية الغابات والموارد الطبيعية، وردع أي تعديات تهدد استدامتها، وذلك تطبيقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وصونًا للبيئة.
 
