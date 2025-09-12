بالصور... ضبط مخالفة كبيرة في زغرتا

Advertisement

في إطار الجهود المبذولة لحماية الحرجية والتصدي للتعديات على الغابات، ضبط فريق – مركز أحراج بنشعي، وبتوجيهات ومتابعة رئيسة دائرة التنمية الريفية في مصلحة زراعة المهندسة وردان، وبمؤازرة من عناصر مخفري سبعل واهدن، مخالفة جسيمة بين منطقتي مزرعة النهر وعربة قزحيا – قضاء .وقد أظهر الكشف الميداني أنّ أحد المخالفين أقدم، من دون أي ترخيص قانوني، على قطع عشرات الأشجار الحرجية من أصناف الصنوبر البري والسنديان والملول، وبكميات تُقدّر بعشرات الأطنان.وعلى الأثر، قام فريق مركز الأحراج بتنظيم محضر ضبط بحق المخالف، وأُحيل الملف إلى المخفر المختص الذي يتابع الإجراءات اللازمة وفقًا لإشارة .وتؤكد وزارة الزراعة التزامها بمواصلة الجهود، بالتنسيق مع القوى الأمنية والسلطات القضائية، لتكثيف الرقابة الميدانية وحماية الغابات والموارد الطبيعية، وردع أي تعديات تهدد استدامتها، وذلك تطبيقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وصونًا للبيئة.