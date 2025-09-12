الحريري من صيدا.. مسار جديد في "الإنتاج الحضري المشترك"

Advertisement

نظمت مؤسسة – الدولة الوطنية جلسة بعنوان "الإنتاج الحضري المشترك"، بالشراكة مع جامعة العربية – كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية، في مقر الأكاديمية في مدينة .تأتي الجلسة في إطار برنامج "التخطيط الحضري الاستراتيجي والسياسات المحلية"، وتخللها عرض لمجالات التعاون بين الشركاء، إلى جانب تخريج الطلاب المشاركين في الورش التصميمية والتدريبية، ومناقشة التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والأهلية مع السلطات المحلية والقطاع العام في مجال التنمية الحضرية التشاركية.في كلمتها، أكدت السيدة أن المؤسسة منذ تأسيسها تعمل على تعزيز دور المواطن في تحقيق التنمية البشرية المستدامة وتعميق الانتماء الوطني، من خلال الشراكة بين والأوساط الأكاديمية والدولة.واستعرضت مسيرة التعاون مع جامعة بيروت العربية منذ أربعة عقود، من المنح التعليمية إلى مشاريع الترميم في صيدا القديمة، وعلى رأسها ترميم الجامع الكبير الذي حاز جائزة الآغا خان للعمارة. واعتبرت أن هذه الجلسة تمثل انطلاقة لمسار بحثي ومؤسساتي جديد يخدم حاضر صيدا ومستقبلها.، اعتبر عميد الكلية الدكتور حسن عبد السلام أن الشراكة مع مؤسسة الحريري أثمرت عن نتائج ملموسة في مجال تطوير المهارات، طرح السياسات المحلية، وإيجاد حلول تنموية مستدامة.وقدمت الدكتورة هبة محسن عرضًا عن برامج المعمل الحضري ومجالات التعاون الممكنة، فيما عرض المهندس جهاد العاكوم أهداف برنامج التخطيط الحضري.كما قدم الطلاب المشاركون تصاميم لمشاريع مقترحة في صيدا ضمن ثلاثة محاور: المدينة الشاملة والذكية، المدينة الإيجابية تجاه الطبيعة، المدينة النشطة والحيوية.