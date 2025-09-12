Advertisement

لبنان

الحريري من صيدا.. مسار جديد في "الإنتاج الحضري المشترك"

Lebanon 24
12-09-2025 | 06:17
A-
A+
Doc-P-1416021-638932801080705171.png
Doc-P-1416021-638932801080705171.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظمت مؤسسة الحريريأكاديمية الدولة الوطنية جلسة بعنوان "الإنتاج الحضري المشترك"، بالشراكة مع جامعة بيروت العربية – كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية، في مقر الأكاديمية في مدينة صيدا.
Advertisement

تأتي الجلسة في إطار برنامج "التخطيط الحضري الاستراتيجي والسياسات المحلية"، وتخللها عرض لمجالات التعاون بين الشركاء، إلى جانب تخريج الطلاب المشاركين في الورش التصميمية والتدريبية، ومناقشة آفاق التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والأهلية مع السلطات المحلية والقطاع العام في مجال التنمية الحضرية التشاركية.


في كلمتها، أكدت السيدة بهية الحريري أن المؤسسة منذ تأسيسها تعمل على تعزيز دور المواطن في تحقيق التنمية البشرية المستدامة وتعميق الانتماء الوطني، من خلال الشراكة بين المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والدولة.
واستعرضت مسيرة التعاون مع جامعة بيروت العربية منذ أربعة عقود، من المنح التعليمية إلى مشاريع الترميم في صيدا القديمة، وعلى رأسها ترميم الجامع العمري الكبير الذي حاز جائزة الآغا خان للعمارة. واعتبرت أن هذه الجلسة تمثل انطلاقة لمسار بحثي ومؤسساتي جديد يخدم حاضر صيدا ومستقبلها.

من جهته، اعتبر عميد الكلية الدكتور حسن عبد السلام أن الشراكة مع مؤسسة الحريري أثمرت عن نتائج ملموسة في مجال تطوير المهارات، طرح السياسات المحلية، وإيجاد حلول تنموية مستدامة.


وقدمت الدكتورة هبة محسن عرضًا عن برامج المعمل الحضري ومجالات التعاون الممكنة، فيما عرض المهندس جهاد العاكوم أهداف برنامج التخطيط الحضري.
كما قدم الطلاب المشاركون تصاميم لمشاريع مقترحة في صيدا ضمن ثلاثة محاور: المدينة الشاملة والذكية، المدينة الإيجابية تجاه الطبيعة، المدينة النشطة والحيوية.
 
واختتم اللقاء بتوزيع الشهادات على الطلاب من قبل السيدة بهية الحريري والدكتور عبد السلام ورئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي الذي أكد استعداد المجلس البلدي لمناقشة الأفكار المطروحة والبناء عليها.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
بحضور الحريري.. المدرسة العمانية في صيدا تحتفل بتخريج دفعة "أمل جديد.. فرج قريب"
lebanon 24
12/09/2025 21:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل وفد اتحاد نقابات العمال الجنوبي والهيئة الإدارية الجديدة لمخاتير صيدا
lebanon 24
12/09/2025 21:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري من مقر السفير التركي: تعاون مشترك من أجل لبنان
lebanon 24
12/09/2025 21:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق جديد في "أوبك+" لرفع الإنتاج ومواصلة مراقبة السوق
lebanon 24
12/09/2025 21:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

المجتمع المدني

المجلس البلدي

بهية الحريري

أكاديمية

الحريري

من جهته

العمران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-09-12
14:36 | 2025-09-12
14:28 | 2025-09-12
14:15 | 2025-09-12
14:02 | 2025-09-12
14:00 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24