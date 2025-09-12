Advertisement

لبنان

سلامة وعربيد.. التحضير لمؤتمر استثماري

Lebanon 24
12-09-2025
بحث وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة مع رئيس المجلس الآقتصادي الاجتماعي شارل عربيد في التحضير لمؤتمر استثماري ودور وزارة الثقافة في التعافي الاقتصادي.
اللقاء تم في مكتب الوزير الكائن في المكتبة الوطنية الوطنية - الصنائع.

 
المكتبة الوطنية

وزارة الثقافة

وزير الثقافة

مكتب الوزير

شارل عربيد

الصنائع

عربيد

14:45 | 2025-09-12
14:36 | 2025-09-12
14:28 | 2025-09-12
14:15 | 2025-09-12
14:02 | 2025-09-12
14:00 | 2025-09-12
