بيضون يلتقي متروبوليت صور.. لتعزيز التعايش والدعم المجتمعي

استقبل راعي أبرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت إسكندر المطرانية، النائب أشرف بيضون لمناقشة قضايا الناس، أوضاع أبناء القرى الحدودية في قضاء بنت جبيل، إعادة الإعمار، ودعم صمود مزارعي التبغ.وأكد بيضون أهمية التعايش بين والمسيحيين والوحدة الوطنية بين اللبنانيين، مشيراً إلى أن صور نموذج للوحدة كما أرساه الإمام السيد موسى وخطه .كما استقبل المتروبوليت إسكندر وفداً من محامي الجنوب، مؤكداً دورهم كقادة رأي وأوصياء على نصرة المظلومين، وتجاوز رسالتهم حدود المحاكم نحو صون القيم العائلية وترسيخ دولة القانون وتعزيز العيش المشترك.