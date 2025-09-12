Advertisement

لبنان

بيضون يلتقي متروبوليت صور.. لتعزيز التعايش والدعم المجتمعي

Lebanon 24
12-09-2025 | 09:45
استقبل راعي أبرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت جورج إسكندر في دار المطرانية، النائب أشرف بيضون لمناقشة قضايا الناس، أوضاع أبناء القرى الحدودية في قضاء بنت جبيل، إعادة الإعمار، ودعم صمود مزارعي التبغ.
وأكد بيضون أهمية التعايش بين المسلمين والمسيحيين والوحدة الوطنية بين اللبنانيين، مشيراً إلى أن صور نموذج للوحدة كما أرساه الإمام السيد موسى الصدر وخطه الرئيس نبيه بري.

كما استقبل المتروبوليت إسكندر وفداً من محامي الجنوب، مؤكداً دورهم كقادة رأي وأوصياء على نصرة المظلومين، وتجاوز رسالتهم حدود المحاكم نحو صون القيم العائلية وترسيخ دولة القانون وتعزيز العيش المشترك.
 
(الوكالة الوطنية)
