Advertisement

لبنان

عون استقبل الرئيس الفرنسيّ السابق فرنسوا هولاند

Lebanon 24
12-09-2025 | 09:42
A-
A+
Doc-P-1416102-638932923345373625.jpg
Doc-P-1416102-638932923345373625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، بعيد وصوله إلى بيروت للمشاركة في حوار تنظّمه جريدة L'Orient–Le Jour.
Advertisement
 
 
وتمّ خلال اللقاء عرض العلاقات اللبنانية-الفرنسية والتعاون القائم بين البلدين، إضافةً إلى جولة أفق شملت الأوضاع في لبنان والتطورات الأخيرة في المنطقة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عون استقبل هولاند: العلاقات بين لبنان وفرنسا تاريخية
lebanon 24
12/09/2025 22:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام إستقبل هولاند وأكد العلاقات التاريخية مع فرنسا
lebanon 24
12/09/2025 22:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عون استقبل الممثل الفرنسي الجديد في لجنة وقف الأعمال العدائية
lebanon 24
12/09/2025 22:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بري استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق
lebanon 24
12/09/2025 22:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الرئيس الفرنسي

فرنسوا هولاند

جوزاف عون

اللبنانية

الفرنسية

الجمهوري

لبنان وا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-09-12
14:36 | 2025-09-12
14:28 | 2025-09-12
14:15 | 2025-09-12
14:02 | 2025-09-12
14:00 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24