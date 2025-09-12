Advertisement

لبنان

رياض تُوفِيَ... سيارة صدمته على طريق زيتون أبي سمراء

Lebanon 24
12-09-2025 | 10:57
توفي رياض العيش، إبن حارة البرانية، بعدما صدمته سيارة من نوع "رابيد"، على طريق زيتون أبي سمراء.
أبي سمرا

براني

رياض

