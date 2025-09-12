Advertisement

لبنان

جلسة جديدة لمجلس الوزراء.. إليكم تاريخها

Lebanon 24
12-09-2025 | 13:19
يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الـ3 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 16 أيلول 2025، جلسة له في السراي الكبير، لبحث سلسلة من المواضيع والبنود.
للإطلاع على جدول الأعمال.. إضغط هنا

السراي الكبير

سراي الكبير

من بعد

