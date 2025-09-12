جلسة جديدة لمجلس الوزراء.. إليكم تاريخها

يعقد عند الساعة الـ3 ظهر يوم الثلاثاء 16 أيلول 2025، جلسة له في ، لبحث سلسلة من المواضيع والبنود.

Advertisement



للإطلاع على جدول الأعمال.. إضغط هنا

للإطلاع على جدول الأعمال..