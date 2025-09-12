سلامة وهولاند اجتمعا على هامش احتفال الصحيفة

Advertisement

مثل الدكتور غسان سلامة رئيسي الجمهورية والحكومة القاضي في احتفالية جريدة L’Orient-Le jour ،لمناسبة بمرور 101 على تأسيسها، في حضور حشد من الفاعليات السياسية والدبلوماسية في ميدان سباق الخيل.وعلى هامش الاحتفالية التقى الوزير سلامة الاسبق الذي تربطه به علاقة صداقة قديمة .يشار الى إن الرئيس شارك في ندوة حاوره فيها مدير تحرير جريدة الجريدة انطوني سمراني. (الوكالة الوطنية)