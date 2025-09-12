Advertisement

لبنان

سلام إستقبل هولاند وأكد العلاقات التاريخية مع فرنسا

Lebanon 24
12-09-2025 | 14:36
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، وأقام مأدبة عشاء على شرفه.
وشكّل اللقاء مناسبة لتأكيد عمق العلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا، وضرورة مواصلة تطويرها في المجالات كافة، بما يخدم المصلحة المشتركة. (الوكالة الوطنية)
رئيس مجلس الوزراء

الوكالة الوطنية

الرئيس الفرنسي

فرانسوا هولاند

مجلس الوزراء

نواف سلام

فرانسوا

هولاند

