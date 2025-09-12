Advertisement

لبنان

إشتباك مسلح قرب بيروت.. والسبب "مخدرات"!

Lebanon 24
12-09-2025 | 15:43
أفادت معلومات "لبنان24" عن وقوع إشكال في محلّة تحويطة الغدير قرب بيروت، تطور إلى وقوع إشتباكٍ مُسلح بين عددٍ من الشبان.
وذكرت المصادر أنَّ الإشكال حصل على خلفية ترويجٍ وإتجار بالمُخدرات.

