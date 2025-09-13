Advertisement

لبنان

الوزير سلامة مثل رئيسي الجمهورية والحكومة في احتفالية جريدة L'Orient-Le jour

Lebanon 24
13-09-2025 | 02:12
A-
A+
Doc-P-1416332-638933516553153231.webp
Doc-P-1416332-638933516553153231.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مثل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة القاضي نواف سلام في احتفالية جريدة L'Orient-Le jour، التي اقيمت في ميدان سباق الخيل، لمناسبة مرور 101 عام على تأسيسها،  في حضور حشد من الفاعليات السياسية والدبلوماسية.
Advertisement

وعلى هامش الاحتفالية،  التقى الوزير سلامة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند الذي تربطه به علاقة صداقة قديمة .

إشارة الى إن الرئيس هولاند شارك  في ندوة حاوره فيها مدير تحرير جريدة "الجريدة"  انطوني سمراني .  

يذكر ان احتفالية المئة عام تم تأجيلها بسبب الحرب على للبنان في العام الماضي.
مواضيع ذات صلة
جعجع: موقف رئيسَي الجمهورية والحكومة ثابت في جعل لبنان دولة مستقلة
lebanon 24
13/09/2025 13:39:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل عادل نصار: فور استلامي التشكيلات القضائية وقعت عليها وأرسلتها إلى وزير المالية ووقع عليها وتم إحالتها إلى وزير الدفاع الذي وقعها وخلال يومين سيتم توقيعها من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة
lebanon 24
13/09/2025 13:39:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رعد: لا أضع رئيس الجمهورية بخانة رئيس الحكومة
lebanon 24
13/09/2025 13:39:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام يخرج من القاعة برفقة وزير الإعلام بول مرقص وتصريح مرتقب لسلام (mtv)
lebanon 24
13/09/2025 13:39:31 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الرئيس الفرنسي

فرانسوا هولاند

وزير الثقافة

جوزاف عون

نواف سلام

دبلوماسي

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-09-13
06:19 | 2025-09-13
06:17 | 2025-09-13
06:03 | 2025-09-13
06:00 | 2025-09-13
05:55 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24