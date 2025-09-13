Advertisement

مثل الدكتور غسان سلامة رئيسي الجمهورية والحكومة القاضي في احتفالية جريدة L'Orient-Le jour، التي اقيمت في ميدان سباق الخيل، لمناسبة مرور 101 عام على تأسيسها، في حضور حشد من الفاعليات السياسية والدبلوماسية.وعلى هامش الاحتفالية، التقى الوزير سلامة السابق الذي تربطه به علاقة صداقة قديمة .إشارة الى إن الرئيس شارك في ندوة حاوره فيها مدير تحرير جريدة "الجريدة" انطوني سمراني .يذكر ان احتفالية المئة عام تم تأجيلها بسبب الحرب على للبنان في العام الماضي.