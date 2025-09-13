Advertisement

لبنان

عبدالله: لن نرد على تزوير للتاريخ

Lebanon 24
13-09-2025 | 02:40
كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس": "وثائقي مهم يعرض هذه الأيام على بعض الشاشات يتناول بشكل موضوعي الكثير من الأحداث، ويسطح للاسف وقائع تاريخية اخرى،كأن يظهر كمال جنبلاط والحركة الوطنية فريقا ملحقا بالثورة الفلسطينية! سنحترم مشاعر شريحة لبنانية واسعة، ولن نرد على تزوير للتاريخ،قد لا يكون مقصودا!!".
