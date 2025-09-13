عبدالله: لن نرد على تزوير للتاريخ

كتب النائب على منصة "اكس": "وثائقي مهم يعرض هذه الأيام على بعض الشاشات يتناول بشكل موضوعي الكثير من الأحداث، ويسطح للاسف وقائع تاريخية اخرى،كأن يظهر والحركة الوطنية فريقا ملحقا بالثورة الفلسطينية! سنحترم مشاعر شريحة لبنانية واسعة، ولن نرد على تزوير للتاريخ،قد لا يكون مقصودا!!".

