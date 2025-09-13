Advertisement

لبنان

الحقوق لقاء التسليم.. ماذا قال "الأمن الوطني الفلسطيني" لـ"لبنان24"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-09-2025 | 03:49
قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في قوات "الأمن الوطني الفلسطيني" المُقدم عبد الهادي الأسدي لـ"لبنان24" إنّه "تمت اليوم عملية استكمال تسليم السلاح الفلسطيني من مُخيمي عين الحلوة والبداوي إلى الجيش"، مؤكداً أنَّ "العملية جرت بسلاسة وهدوء تام خلافاً لما كان تُراهن عليه بعض الجهات التي سعت للتشويش على عملية التسليم".
وذكر الأسدي أنَّ عملية التسليم هذه تأتي استكمالاً لعملية تسليم السلاح الموجود بحوزة منظمة التحرير الفلسطينية في المُخيمات، تنفيذاً للقرارات الرئاسية الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس


وأكد الأسدي أنه جرى تسليم 3 شاحنات من مُخيم البداوي بالإضافة إلى 5 شاحنات من مُخيم عين الحلوة، وأضاف: "بذلك، سيكون الرئيس عباس قد وفى بما وعدَ به الدولة اللبنانية بمعالجة ملف سلاح المخيمات، على أن يتمّ العمل على إعطاء الفلسطينيين في لبنان حقوق العمل والتملك والحقوق الإنسانية والإجتماعية إلى حين العودة". 


ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك من أسلحة متبقية داخل المخيم، قال الأسدي: "للعلم، فإن من سلّم السلاح هو منظمة التحرير الفلسطينية وما من فصيل آخر قام بهذه الخطوة.. في حال وُجد أي سلاح آخر داخل المخيم سيتم جمعه وتسليمه فوراً للجيش".


وأضاف: "نحنُ نعتبر أنَّ ما جرى هو خطوة على الطريق الصحيح، ومن الممكن أن نشهد لاحقاً استكمالاً لعملية التسليم وحركة فتح على تعاون وتنسيق مفتوحٍ ودائم مع الدّولة اللبنانية".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

