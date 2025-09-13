29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحقوق لقاء التسليم.. ماذا قال "الأمن الوطني الفلسطيني" لـ"لبنان24"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-09-2025
|
03:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في قوات "الأمن الوطني الفلسطيني" المُقدم عبد الهادي الأسدي لـ"
لبنان24
" إنّه "تمت اليوم عملية استكمال تسليم السلاح الفلسطيني من مُخيمي
عين الحلوة
والبداوي إلى الجيش"، مؤكداً أنَّ "العملية جرت بسلاسة وهدوء تام خلافاً لما كان تُراهن عليه بعض الجهات التي سعت للتشويش على عملية التسليم".
Advertisement
وذكر الأسدي أنَّ عملية التسليم هذه تأتي استكمالاً لعملية تسليم السلاح الموجود بحوزة منظمة التحرير
الفلسطينية
في المُخيمات، تنفيذاً للقرارات الرئاسية الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس
.
وأكد الأسدي أنه جرى تسليم 3 شاحنات من مُخيم البداوي بالإضافة إلى 5 شاحنات من مُخيم عين الحلوة، وأضاف: "بذلك، سيكون الرئيس عباس قد وفى بما وعدَ به
الدولة اللبنانية
بمعالجة ملف سلاح المخيمات، على أن يتمّ العمل على إعطاء
الفلسطينيين
في
لبنان
حقوق العمل والتملك والحقوق الإنسانية والإجتماعية إلى حين العودة".
ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك من أسلحة متبقية داخل المخيم، قال الأسدي: "للعلم، فإن من سلّم السلاح هو منظمة التحرير الفلسطينية وما من فصيل آخر قام بهذه الخطوة.. في حال وُجد أي سلاح آخر داخل المخيم سيتم جمعه وتسليمه فوراً للجيش".
وأضاف: "نحنُ نعتبر أنَّ ما جرى هو خطوة
على الطريق
الصحيح، ومن الممكن أن نشهد لاحقاً استكمالاً لعملية التسليم وحركة فتح على تعاون وتنسيق مفتوحٍ ودائم مع الدّولة
اللبنانية
".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مصادر حركة فتح لـ"لبنان24": التسليم للسلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية اليوم كان اساسيا والعملية مستمرة في باقي مخيمات لبنان
Lebanon 24
مصادر حركة فتح لـ"لبنان24": التسليم للسلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية اليوم كان اساسيا والعملية مستمرة في باقي مخيمات لبنان
13/09/2025 13:35:06
13/09/2025 13:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض تسليم السلاح ويتوقع من الحكومة "استراتيجية أمن وطني"
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض تسليم السلاح ويتوقع من الحكومة "استراتيجية أمن وطني"
13/09/2025 13:35:06
13/09/2025 13:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر حركة "فتح" لـ"لبنان24": عملية التسليم مستمرة خلال الأيام المقبلة وستشمل مخيمات الشمال والبقاع
Lebanon 24
مصادر حركة "فتح" لـ"لبنان24": عملية التسليم مستمرة خلال الأيام المقبلة وستشمل مخيمات الشمال والبقاع
13/09/2025 13:35:06
13/09/2025 13:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر حركة فتح لـ"لبنان24": لا صحة للاشاعات التي تتحدث عن تأجيل تسليم السلاح الفلسطيني والحركة ملتزمة بالتعاون مع الدولة اللبنانية
Lebanon 24
مصادر حركة فتح لـ"لبنان24": لا صحة للاشاعات التي تتحدث عن تأجيل تسليم السلاح الفلسطيني والحركة ملتزمة بالتعاون مع الدولة اللبنانية
13/09/2025 13:35:06
13/09/2025 13:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الدولة اللبنانية
الفلسطينيين
الفلسطينية
محمود عباس
على الطريق
عين الحلو
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
عين الحلوة "سلّم جزءاً من سلاحه".. العين على ملف آخر "حساس جداً"!
Lebanon 24
عين الحلوة "سلّم جزءاً من سلاحه".. العين على ملف آخر "حساس جداً"!
04:30 | 2025-09-13
13/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: حريق كبير يلتهم الأحراج في جبل سير – رشميا
Lebanon 24
بالفيديو: حريق كبير يلتهم الأحراج في جبل سير – رشميا
06:19 | 2025-09-13
13/09/2025 06:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مراد خلال افتتاح مركز "الغد الصحي" في البقاع: رسالة بأن المنطقة ليست هامشية
Lebanon 24
مراد خلال افتتاح مركز "الغد الصحي" في البقاع: رسالة بأن المنطقة ليست هامشية
06:17 | 2025-09-13
13/09/2025 06:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ستشهد ساحة ساسين في الأشرفيّة غداً الأحد؟
Lebanon 24
ماذا ستشهد ساحة ساسين في الأشرفيّة غداً الأحد؟
06:03 | 2025-09-13
13/09/2025 06:03:49
Lebanon 24
Lebanon 24
14 مليون دولار للجيش... خطوة أميركيّة كافية لنزع سلاح "الحزب"؟
Lebanon 24
14 مليون دولار للجيش... خطوة أميركيّة كافية لنزع سلاح "الحزب"؟
06:00 | 2025-09-13
13/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
13:42 | 2025-09-12
12/09/2025 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
11:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
13:34 | 2025-09-12
12/09/2025 01:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
23:16 | 2025-09-12
12/09/2025 11:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
08:32 | 2025-09-12
12/09/2025 08:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-09-13
عين الحلوة "سلّم جزءاً من سلاحه".. العين على ملف آخر "حساس جداً"!
06:19 | 2025-09-13
بالفيديو: حريق كبير يلتهم الأحراج في جبل سير – رشميا
06:17 | 2025-09-13
مراد خلال افتتاح مركز "الغد الصحي" في البقاع: رسالة بأن المنطقة ليست هامشية
06:03 | 2025-09-13
ماذا ستشهد ساحة ساسين في الأشرفيّة غداً الأحد؟
06:00 | 2025-09-13
14 مليون دولار للجيش... خطوة أميركيّة كافية لنزع سلاح "الحزب"؟
05:55 | 2025-09-13
نائب "حزب الله": اليوم تتكالب أغلب دول العالم علينا لكننا صامدون بعزيمتنا وبعقيدتنا
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
13/09/2025 13:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
13/09/2025 13:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
13/09/2025 13:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24