لبنان
نائب "حزب الله": اليوم تتكالب أغلب دول العالم علينا لكننا صامدون بعزيمتنا وبعقيدتنا
Lebanon 24
13-09-2025
|
05:55
A-
A+
أشار عضو "
كتلة الوفاء
للمقاومة" النائب
علي المقداد
، إلى أن "القرارات التي تنال من قوة
لبنان
في مواجهة
الاحتلال
والعدوان
الإسرائيلي
لا قيمة لها، ولا تنطبق على
المقاومة
ولا على جمهورها، لأن ما يحمي لبنان وسيادته هي معادلة الجيش والشعب والمقاومة".
وقال: "للأسف البعض يريد
القضاء
على سلاح المقاومة ومن يحمل هذا السلاح إذعانا للإملاءات الخارجية التي تريد تحريد لبنان من عناصر قوته، تلبية لرغبة أميركية إسرائيلية، ولكن لن نعطيهم هكذا فرصة، نحن موجودون وسلاحنا في أيدينا. الأولوية لانسحاب العدو من أرضنا، ووقف اعتداءاته، وإطلاق سراح الأسرى وإطلاق ورشة
إعادة الإعمار
، ومن بعدها يكون بحث موضوع السلاح عبر
حوار وطني
داخلي لوضع استراتيجية تحمي البلد".
وأردف: "اليوم، تتكالب أغلب دول العالم علينا لكننا صامدون بعزيمتنا وبعقيدتنا وبإيماننا المطلق بأننا على الحق، والمنتصر دائماً هو الذي يكون على الحق، نحن مع الله، والله دائماً يهدي من يسير على طريق الحق سواء السبيل".
وختم: "نحن دائماً منتصرون في حروبنا مع العدو الإسرائيلي والتكفيري، كما انتصرنا في حرب ال66 يوماً عندما اتحد
العالم كله
لكي يدخل الى لبنان عنوةً، ولكن مجاهدي المقاومة صمدوا وواجهوا ببيالة في قرى الحافة الأمامية، ومنعوا قوات العدو الاسرائيلي من التقدم واجتياح بلدنا. هذا الإنتصار لو حصل في بلد غير لبنان لكانت تمجّدت فيه المقاومة الباسلة يوميًّا".
