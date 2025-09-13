Advertisement

لبنان

بلدية رشميا للأهالي: لأخذ الحيطة والحذر

Lebanon 24
13-09-2025 | 08:44
أعلنت بلدية رشميا أن حريقاً اندلع في المنطقة نتج عنه تصاعد دخان كثيف قد يضرّ بالصحة. 
وفي بيان توجهت فيه للأهالي، أشارت البلدية إلى أنه "حرصًا على سلامتهم، من المطلوب البقاء في المنازل، إقفال النوافذ والأبواب بإحكام، تجنّب التعرّض للدخان، خصوصًا الأطفال، وكبار السن، ومرضى الجهاز التنفسي.

وختمت: "نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر لحين صدور إشعار آخر".
 
