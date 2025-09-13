بلدية رشميا للأهالي: لأخذ الحيطة والحذر

Advertisement

أعلنت بلدية أن حريقاً اندلع في المنطقة نتج عنه تصاعد دخان كثيف قد يضرّ بالصحة.وفي بيان توجهت فيه للأهالي، أشارت البلدية إلى أنه "حرصًا على سلامتهم، من المطلوب البقاء في المنازل، إقفال النوافذ والأبواب بإحكام، تجنّب التعرّض للدخان، خصوصًا الأطفال، وكبار السن، ومرضى الجهاز التنفسي.وختمت: "نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر لحين صدور إشعار آخر".