Advertisement

لبنان

الرئيس سليمان في ذكرى بشير الجميّل: استُشهد اغتيالًا لأنه طالب بالسيادة والشرعية

Lebanon 24
13-09-2025 | 10:29
A-
A+
Doc-P-1416505-638933815572696930.png
Doc-P-1416505-638933815572696930.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 رأى الرئيس العماد ميشال سليمان، في بيان في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، أنه "استُشهد اغتيالًا لأنه طالب بالسيادة والشرعية، وقاوم من أجلهما، ولا يزال قيام الدولة معلّقًا على هاتين الفكرتين. رحم الله الرئيس الشهيد بشير الجميّل، ستبقى مسيرته وشجاعته وتضحياته قدوة لمن يتولى مسؤولية رئاسة الدولة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزب الكتائب يدعو اللبنانيين إلى المشاركة الكثيفة في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل
lebanon 24
13/09/2025 18:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عشية ذكرى انتخاب بشير الجميّل.. نديم الجميّل يؤكد استمرار مشروع الدولة
lebanon 24
13/09/2025 18:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون في ذكرى استشهاد الجميل: المبادئ التي ضحى من اجلها باتت ثوابت وطنية
lebanon 24
13/09/2025 18:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل في ذكرى انفجار المرفأ: العدالة حق والسيادة لا تتجزأ
lebanon 24
13/09/2025 18:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس بشير الجميل

الرئيس سليمان

ميشال سليمان

رئاسة الدولة

العماد ميشال

بشير الجميل

ميشال سليم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:38 | 2025-09-13
10:30 | 2025-09-13
10:19 | 2025-09-13
10:00 | 2025-09-13
09:42 | 2025-09-13
09:36 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24