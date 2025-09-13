29
لبنان
القنصلية الفخرية النيبالية في لبنان أعلنت استمرارية العمل القنصلي
Lebanon 24
13-09-2025
|
10:26
أعلنت القنصلية الفخرية العامة لجمهورية نيبال في
لبنان
، استمرارية العمل القنصلي وقالت في بيان، "في ضوء التطورات الجارية في نيبال، تود القنصلية الفخرية العامة في
بيروت
أن تؤكد لأبناء الجالية النيبالية الكريمة في لبنان ما يلي: استمرارية العمل القنصلي، القنصلية الفخرية تواصل عملها المعتاد في تقديم الخدمات القنصلية والإدارية للجالية، بما يشمل إصدار الوثائق، المساعدة في شؤون السفر، وتقديم الدعم عند الحاجة.
الشرعية الدستورية: إن
مؤسسات الدولة
النيبالية، وعلى رأسها
وزارة الخارجية
، مستمرة في أداء دورها بشكل كامل، والحكومة المؤقتة التي شُكِّلت مؤخرًا تضمن استمرارية مؤسسات الدولة داخليًا وخارجيًا.
أمن واستقرار الجالية: القنصلية على تواصل دائم مع وزارة الخارجية في كاتماندو، وتتابع عن كثب أي تطورات قد تمس مصالح الجالية النيبالية في لبنان. وفي هذا السياق، نؤكد أن لا تغييرات تمس وضع القنصليات الفخرية أو دورها في الخارج.
الدعم والمساندة: ندعو جميع أفراد الجالية إلى الاطمئنان، والتوجه إلى القنصلية في حال وجود أي استفسار أو طلب مساعدة، حيث ستبقى أبوابنا مفتوحة لخدمتكم ورعايتكم".
