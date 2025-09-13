Advertisement

لبنان

حزب يعاني.. حملة شبابية لإنعاش القواعد الشعبية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-09-2025 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1416547-638933929090490601.png
Doc-P-1416547-638933929090490601.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعيش إحدى القوى السياسية البارزة في لبنان مرحلة حساسة بعد تراجع محدود في حماسة جمهورها التقليدي، نتيجة أحداث حديثة أضعفت التماسك بين بعض المناصرين. هذا التحول دفع قيادة القوة السياسية إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتركيز بشكل لافت على استقطاب عناصر شبابية جديدة في مناطق نفوذها.
Advertisement

وبحسب مصادر متابعة، لا تهدف هذه الحملة الشبابية إلى تعزيز فرص انتخابية مباشرة، أو ضمان وصول نائب من عدمه قبل الانتخابات المقبلة بقدر ما تسعى إلى تثبيت حضور جماهيري مرتفع، يترجم عبر الارقام الانتخابية، ويضمن استمرار الهيمنة الرمزية والسياسية في معاقلها التقليدية. وحسب المصادر، فإنّ هذا التحرك يُترجم عبر لقاءات ميدانية، ورش عمل، ونشاطات تفاعلية تركز على قضايا الشباب وهمومهم، بهدف بث دينامية جديدة تُعيد الثقة وترسخ صورة القوة والتنظيم في صفوف القاعدة الشعبية.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
منظمة العفو الدولية: قطاع غزة يعاني من حملة تجويع وإبادة و"إسرائيل" تضرب عرض الحائط بمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
lebanon 24
14/09/2025 05:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حملة مبكرة لـ"حزب الله"
lebanon 24
14/09/2025 05:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الثنائي الشيعي سيخوض الانتخابات بوجوه شبابيّة
lebanon 24
14/09/2025 05:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
النائبة عز الدين تشرف على إطلاق فعالية شبابية في صور
lebanon 24
14/09/2025 05:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

القوى السياسية

الانتخابية

القاعدة

التركي

الترك

هيري

حماس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2025-09-13
16:57 | 2025-09-13
16:53 | 2025-09-13
16:26 | 2025-09-13
16:14 | 2025-09-13
15:56 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24