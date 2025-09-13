Advertisement

لبنان

محاولة قتل في مدينة لبنانية.. أطلق النار عليه داخل محله!

Lebanon 24
13-09-2025 | 16:53
وقع إشكال في شارع المطرانطرابلس تطور إلى إطلاق نار، حيث أقدم المدعو "م.ب" على إطلاق النار باتجاه "ص.ق" داخل محله، ما أدى إلى إصابته في يده قبل أن يفر من المكان.
وعلى الأثر، أطلق والد الجريح "م.ق" النار في الهواء من بندقية حربية، فيما نُقل المصاب إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.


وتعقبت دورية من شعبة المعلومات مطلق النار "م.ب" وتم توقيفه وإحالته إلى التحقيق.
 
 
 
