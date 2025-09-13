محاولة قتل في مدينة لبنانية.. أطلق النار عليه داخل محله!

وقع إشكال في – تطور إلى إطلاق نار، حيث أقدم المدعو "م.ب" على إطلاق النار باتجاه "ص.ق" داخل محله، ما أدى إلى إصابته في يده قبل أن يفر من المكان.

وعلى الأثر، أطلق والد الجريح "م.ق" النار في الهواء من بندقية حربية، فيما نُقل المصاب إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.