Advertisement

لبنان

إستمرار مناقشة قانون الانتخاب في البرلمان ولا حسم

Lebanon 24
13-09-2025 | 23:07
A-
A+
Doc-P-1416600-638934269477899905.png
Doc-P-1416600-638934269477899905.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

تدور مناقشة قانون الانتخاب الساري المفعول في مجلس النواب في حلقة مفرغة حيث لم يتمكن ممثلو الكتل المشاركة من إحداث تبديل في القانون الذي يُخصّص للاغتراب 6 نواب ليصبح مجموع البرلمان 134.

وكتب رضوان عقيل في"النهار": وينقسم المجلس الى جبهتين: - المتمسّكون بالقانون الحالي يتقدّمهم ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" إلى مجموعة من النواب المستقلين والسابقين الذين لا يقدرون على إطلاق ماكينات انتخابية لهم في بلدان الاغتراب.

 

- تنشط "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب إلى مجموعة لا بأس بها من النواب "التغييريين" على خط تعديل القانون وعدم حصر تصويت الاغتراب بـ6 مقاعد، ويعملون لمساواة حق المنتشرين مع المقيمين في انتخاب النواب الـ128 بحسب توزيع الدوائر الـ15. ولا يعترض الحزب التقدمي الاشتراكي على سلوك الخيار الانتخابي الثاني علماً بأن النائبين الدرزيين مارك ضو وفراس حمدان من أصل ثمانية من غير فلكه. وحصل ضو على عدد لا بأس به من أصوات المغتربين.

 

ومن هنا يعترف أكثر من نائب بأن الحكومة تعيش وسط معضلة كبيرة وهي تنتظر البرلمان وتمكنه من إحداث تعديل نهائي وخصوصاً حيال المادة 112. وفي حال عدم حدوث هذا الأمر لا مفرّ أمامها إلا التعاطي بموجب مواد القانون الحالي ومن دون معرفة بلورة توزيعها النواب الستة بحسب مذاهبهم على القارات وآلية تطبيق عملية الاقتراع.

وتركز كل الكتل والنواب المستقلين على لعبة حصد أكبر عدد من النواب بعيداً من الخيارات الفضلى لتصحيح تمثيل الناخبين. ويجري التعاطي مع المغتربين من كل الأطراف من هذا المعيار. ولذلك يعمل الناشطون على خط تعديل القانون للسماح للاغتراب بالمشاركة في انتخاب النواب الـ128 الأمر الذي يتصدّى له "الثنائي" و"التيار الوطني الحر". ويؤكد نائب شيعي أن فريقه ليس ضد تمثيل الاغتراب "ونحن جزء منه". ويذكر هنا أن نواباً شيعة لا يتمكنون من الحصول على تأشيرة "شينغن" وغيرها من الدول "فكيف يمكننا إدارة حملاتنا الانتخابية في الخارج".

 

وبعد وضوح الكتل النيابية وانقساماتها التي تعبّر عنها حيال ما يصدر في اللجنة المكلفة مناقشة اقتراح القوانين يقول نائب "من الأسلم لنا إيجاد مخرج لهذه المعضلة وعدم تركها على عاتق الحكومة وإلا فسنتلقى في ربع الساعة الأخير أمر عمليات خارجياً لحسم كل هذه الخلاف على غرار التعاطي معنا في استحقاقات سابقة".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تأجيل حسم قانون الانتخاب و" القوات" ترفض مناقشة الاقتراحات
lebanon 24
14/09/2025 08:38:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تضارب المواعيد يؤجل مناقشة قوانين الانتخاب
lebanon 24
14/09/2025 08:38:51 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يتريث في حسم ثغرات قانون الانتخابات وعينه على "مجلس الشيوخ"
lebanon 24
14/09/2025 08:38:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الإدارة والعدل تواصل مناقشة قانون الإعلام وتؤجل البت النهائي
lebanon 24
14/09/2025 08:38:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

الانتخابية

اللبنانية

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2025-09-14
01:15 | 2025-09-14
01:00 | 2025-09-14
00:53 | 2025-09-14
23:18 | 2025-09-13
23:13 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24