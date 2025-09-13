تعيين "الهيئة الناظمة للكهرباء": هل يعيد إصلاح القطاع؟

اقر تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، إلى جانب تلك العائدة لقطاع الاتصالات، معلناً بذلك بداية مرحلة جديدة في مسار اصلاح هذا القطاع الذي كبد الخزينة واللبنانيين اكلافاً باهظة، إلى جانب المعاناة من عدم توافر الخدمة في مرفق حيوي اساسي كالكهرباء.

وكتبت سابين عويس في" النهار": كانت اسباب التعطيل واضحة، حيث كانت تحت نفوذ " " الذي آثر رئيسه ابقاء الصلاحيات التي تنتزعها الهيئة من الوزير في يد الأخير لجهة اتخاذ القرارات. واليوم ينتقل جزء هام من تلك الصلاحيات الى الهيئة، وهو ما كشفه بوضوح جو صدي عقب جلسة مجلس الوزراء، مؤكداً ان انشاء الهيئة سيفتح المجال امام الاستثمار بالطاقة المتجددة بحجم اكبر.

الاكيد ان هذه الخطوة جاءت لتواكب الاجراءات الاصلاحية التي يطالب بها والدول والمؤسسات المانحة، وذلك على مسافة قصيرة من مشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق والتي ستشكل فرصة يقدم فيها لبنان جردة بما قام به، على نحو يعوض التأخير في انجاز قانون المالية. والمعلوم ان قطاع الكهرباء يثير اهتماماً خارجياً موازياً اذ يعتبر من الخطوات الإصلاحية الملحة المطروحة على كل طاولات التفاوض، ولا سيما في المرحلة الراهنة حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق إنجازات تضعها على طاولة الصندوق من جهة واي للدعم، ولو تأخر أوانه في انتظار الخطوات السياسية.

مع تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، تكون صفحة التعطيل السياسي قد طويت، وطوي معها طموح الحر بتعديل القانون ٤٦٢ الذي عمل عليه بهدف حصر صلاحيات الهيئة بمهام ادارية من اجل ابقاء الصلاحيات في يد وزير الوصاية.