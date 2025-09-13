توغلات اسرائيلية يومية جنوب لبنان لنسف منازل ومبانٍ

كتبت "الشرق الاوسط": جدّدت توغلاتها في العمق اللبناني، حيث نفَّذت تفجيراً في بلدة الحدودية، في حادثة تتكرر بشكل منذ 3 أشهر.

وافيد أن "قوات العدو نفَّذت تفجيراً عند الساعة الرابعة فجراً في المنطقة الحرجية المحاذية للمسجد المدمَّر في بلدة عديسة، بعد توغلها من بوابة (خلة المحافر) جنوب البلدة".



وباتت التوغلات في العمق اللبناني حدثاً متكرراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تنتقل القوات الإسرائيلية عبر آليات صغيرة إلى العمق اللبناني انطلاقاً من المناطق التي تحتلها في ، وتنفّذ التفجيرات قبل أن تعود أدراجها.