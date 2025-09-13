27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توغلات اسرائيلية يومية جنوب لبنان لنسف منازل ومبانٍ
Lebanon 24
13-09-2025
|
23:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الشرق الاوسط": جدّدت
إسرائيل
توغلاتها في العمق اللبناني، حيث نفَّذت تفجيراً في بلدة
العديسة
الحدودية، في حادثة تتكرر بشكل
دوري
منذ 3 أشهر.
Advertisement
وافيد أن "قوات العدو نفَّذت تفجيراً عند الساعة الرابعة فجراً في المنطقة الحرجية المحاذية للمسجد المدمَّر في بلدة عديسة، بعد توغلها من بوابة (خلة المحافر) جنوب البلدة".
وباتت التوغلات
الإسرائيلية
في العمق اللبناني حدثاً متكرراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تنتقل القوات الإسرائيلية عبر آليات صغيرة إلى العمق اللبناني انطلاقاً من المناطق التي تحتلها في
جنوب لبنان
، وتنفّذ التفجيرات قبل أن تعود أدراجها.
وبلغ أقصى عمق دخلت إليه القوات الإسرائيلية، 1.5 كيلومتر داخل الأراضي
اللبنانية
، وذلك في
تموز
الماضي، في سهل
الماري
جنوب شرقي البلاد، فيما قامت في الشهر نفسه بتوغلين، أولهما باتجاه "مكب النفايات" جنوب بلدة عديسة بعد التوغل من وادي هونين، فضلاً عن تجاوز خط الانسحاب في خراج بلدة كفرشوبا - منطقة المجيدية، وتوغلت لمسافة 400 متر، حيث أطلقت النار باتجاه رعاة الماشية.
مواضيع ذات صلة
الاحتلال الإسرائيلي ينسف منازل في خانيونس جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
الاحتلال الإسرائيلي ينسف منازل في خانيونس جنوبي قطاع غزة
14/09/2025 08:39:24
14/09/2025 08:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في جي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
Lebanon 24
جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في جي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
14/09/2025 08:39:24
14/09/2025 08:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة
Lebanon 24
جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة
14/09/2025 08:39:24
14/09/2025 08:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينسف مباني سكنية جنوبي مدينة خان يونس (الجزيرة)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينسف مباني سكنية جنوبي مدينة خان يونس (الجزيرة)
14/09/2025 08:39:24
14/09/2025 08:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
جنوب لبنان
الإسرائيلي
اللبنانية
جنوب شرق
العديسة
الماري
تابع
قد يعجبك أيضاً
"سعادته" يسعى لفرض حضوره ضمن الأساسيين
Lebanon 24
"سعادته" يسعى لفرض حضوره ضمن الأساسيين
01:30 | 2025-09-14
14/09/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
01:15 | 2025-09-14
14/09/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون إلى الدوحة ونيويورك حاملاً الثوابت.. والجيش يواصل تنفيذ خطة نزع السلاح الفلسطيني
Lebanon 24
عون إلى الدوحة ونيويورك حاملاً الثوابت.. والجيش يواصل تنفيذ خطة نزع السلاح الفلسطيني
01:00 | 2025-09-14
14/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قوي.. تفجير إسرائيليّ داخل بلدة لبنانيّة!
Lebanon 24
صوت قوي.. تفجير إسرائيليّ داخل بلدة لبنانيّة!
00:53 | 2025-09-14
14/09/2025 12:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب أساسي وراء قصف إسرائيل البقاع
Lebanon 24
سبب أساسي وراء قصف إسرائيل البقاع
23:18 | 2025-09-13
13/09/2025 11:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
15:28 | 2025-09-13
13/09/2025 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
13:39 | 2025-09-13
13/09/2025 01:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طقس صيفي مستقر... استعدّوا للأمطار في هذا الموعد!
Lebanon 24
بعد طقس صيفي مستقر... استعدّوا للأمطار في هذا الموعد!
05:34 | 2025-09-13
13/09/2025 05:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
Lebanon 24
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
10:00 | 2025-09-13
13/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة" غير عادية سيشهدها كوكب الأرض.. إليكم الموعد
Lebanon 24
"عاصفة" غير عادية سيشهدها كوكب الأرض.. إليكم الموعد
06:29 | 2025-09-13
13/09/2025 06:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2025-09-14
"سعادته" يسعى لفرض حضوره ضمن الأساسيين
01:15 | 2025-09-14
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
01:00 | 2025-09-14
عون إلى الدوحة ونيويورك حاملاً الثوابت.. والجيش يواصل تنفيذ خطة نزع السلاح الفلسطيني
00:53 | 2025-09-14
صوت قوي.. تفجير إسرائيليّ داخل بلدة لبنانيّة!
23:18 | 2025-09-13
سبب أساسي وراء قصف إسرائيل البقاع
23:13 | 2025-09-13
تفعيل لجنة وقف اطلاق النار وتزخيم العمل الدبلوماسي والعملياتي الأميركي
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
14/09/2025 08:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
14/09/2025 08:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
14/09/2025 08:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24