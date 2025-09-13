Advertisement

لبنان

توغلات اسرائيلية يومية جنوب لبنان لنسف منازل ومبانٍ

Lebanon 24
13-09-2025 | 23:13
كتبت "الشرق الاوسط": جدّدت إسرائيل توغلاتها في العمق اللبناني، حيث نفَّذت تفجيراً في بلدة العديسة الحدودية، في حادثة تتكرر بشكل دوري منذ 3 أشهر.
وافيد أن "قوات العدو نفَّذت تفجيراً عند الساعة الرابعة فجراً في المنطقة الحرجية المحاذية للمسجد المدمَّر في بلدة عديسة، بعد توغلها من بوابة (خلة المحافر) جنوب البلدة".
 

وباتت التوغلات الإسرائيلية في العمق اللبناني حدثاً متكرراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تنتقل القوات الإسرائيلية عبر آليات صغيرة إلى العمق اللبناني انطلاقاً من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، وتنفّذ التفجيرات قبل أن تعود أدراجها.
 

وبلغ أقصى عمق دخلت إليه القوات الإسرائيلية، 1.5 كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية، وذلك في تموز الماضي، في سهل الماري جنوب شرقي البلاد، فيما قامت في الشهر نفسه بتوغلين، أولهما باتجاه "مكب النفايات" جنوب بلدة عديسة بعد التوغل من وادي هونين، فضلاً عن تجاوز خط الانسحاب في خراج بلدة كفرشوبا - منطقة المجيدية، وتوغلت لمسافة 400 متر، حيث أطلقت النار باتجاه رعاة الماشية.
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24