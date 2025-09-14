Advertisement

لبنان

صوت قوي.. غارة إسرائيلية تستهدف منزلاً في الجنوب

Lebanon 24
14-09-2025 | 00:53
A-
A+
Doc-P-1416625-638934333626573353.webp
Doc-P-1416625-638934333626573353.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مواطنون، اليوم الأحد، عن سماع دوي انفجار كبير في القطاع الأوسط - جنوب لبنان.
Advertisement
 
 
وتبين، وفق المصادر الميدانيّة، أن الصوت ناجم عن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في البلدة لناحية حي الشواط.
 
 
وخلال الساعات الماضية، ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في البلدة من دون تسجيل إصابات.
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة إسرائيلية استهدفت فجرا منزلاً غير مأهول في محيط جبانة عيتا الشعب
lebanon 24
14/09/2025 11:56:06 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيدان... غارة إسرائيليّة استهدفت منزلاً في بلدة قبريخا
lebanon 24
14/09/2025 11:56:06 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية تستهدف عيترون في الجنوب
lebanon 24
14/09/2025 11:56:06 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الطيبة
lebanon 24
14/09/2025 11:56:06 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب لبنان

يوم الأحد

إسرائيل

تيتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:52 | 2025-09-14
04:50 | 2025-09-14
04:48 | 2025-09-14
04:45 | 2025-09-14
04:13 | 2025-09-14
04:10 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24