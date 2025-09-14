صوت قوي.. غارة إسرائيلية تستهدف منزلاً في الجنوب

أفاد مواطنون، اليوم الأحد، عن سماع دوي انفجار كبير في القطاع الأوسط - .

Advertisement

وتبين، وفق المصادر الميدانيّة، أن الصوت ناجم عن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في البلدة لناحية حي الشواط.