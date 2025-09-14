مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"

قال مرجع كنسي إن "مشروع توسيع الأوتوستراد الساحلي من الى مطلب جماعي لكل الشعب اللبناني، حيث أن هذا الخط يعتبر من أهم شرايين البلد ويربط وبيروت والبقاع والجنوب بالشمال، ولا يجوز أبداً أن تستمر معاناة اللبنانيين على هذه الطريق وخاصةً في فصل الصيف".

المرجع لفت الى أنه إطلع على الأفكار العريضة للتوسعة وسيتابع عن كثب أعمال التخطيط وإزالة المخالفات والعقبات"، مشيراً الى أنه "لن يسمح لأحد بعد اليوم أن يعرقل هذا المشروع لغايات شخصية، ولن يسمح لأي سياسي بأن يتدخل لصالح أي مؤسسة مخالفة، فمصلحة الجماعة فوق كل إعتبار، وأي سياسي تخول له نفسه التدخل للعرقلة سوف يسمى علناً، كما أنَّ المؤسسات التي لا تتجاوب ستحال فوراً الى قضاء العجلة".