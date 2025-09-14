Advertisement

لبنان

مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
14-09-2025 | 01:15
قال مرجع كنسي إن "مشروع توسيع الأوتوستراد الساحلي من نهر الكلب الى غزير مطلب جماعي لكل الشعب اللبناني، حيث أن هذا الخط يعتبر من أهم شرايين البلد ويربط جبل لبنان وبيروت والبقاع والجنوب بالشمال، ولا يجوز أبداً أن تستمر معاناة اللبنانيين على هذه الطريق وخاصةً في فصل الصيف".
المرجع لفت الى أنه إطلع على الأفكار العريضة للتوسعة وسيتابع عن كثب أعمال التخطيط وإزالة المخالفات والعقبات"، مشيراً الى أنه "لن يسمح لأحد بعد اليوم أن يعرقل هذا المشروع لغايات شخصية، ولن يسمح لأي سياسي بأن يتدخل لصالح أي مؤسسة مخالفة، فمصلحة الجماعة فوق كل إعتبار، وأي سياسي تخول له نفسه التدخل للعرقلة سوف يسمى علناً، كما أنَّ المؤسسات التي لا تتجاوب ستحال فوراً الى قضاء العجلة".
 

المصدر ختم بالقول: "ثلاث سنوات ويتخلص الشعب اللبناني من جحيم الصيف على هذه الطريق".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
