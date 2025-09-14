Advertisement

لبنان

"سعادته" يسعى لفرض حضوره ضمن الأساسيين

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
14-09-2025 | 01:30
يعمل نائب متني على التحضير لاقامة عشاء سياسي شعبي حاشد في أحد فنادق ساحل المتن، وقدر مصدر مطلع أن يحضر هذا العشاء ما بين 1500 و2000 شخص من المناصرين والأصدقاء من مختلف القطاعات.
 وستكون للنائب المتني كلمة في هذا العشاء يتطرق فيها الى الأوضاع السياسية الراهنة لبنانياً ومتنياً، بالإضافة الى إطلاق برنامجه وماكينته الإنتخابية.
 
 

المصدر لفت الى أن النائب المذكور يريد من خلال هذا العشاء الضخم فرض حضوره ضمن معادلة النواب الأساسيين في المتن الشمالي على أبواب الإنتخابات النيابية والحديث عن تشكيل اللوائح.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24