"سعادته" يسعى لفرض حضوره ضمن الأساسيين

يعمل نائب متني على التحضير لاقامة عشاء سياسي شعبي حاشد في أحد فنادق ، وقدر مصدر مطلع أن يحضر هذا العشاء ما بين 1500 و2000 شخص من المناصرين والأصدقاء من مختلف القطاعات.

وستكون للنائب المتني كلمة في هذا العشاء يتطرق فيها الى الأوضاع السياسية الراهنة لبنانياً ومتنياً، بالإضافة الى إطلاق برنامجه وماكينته الإنتخابية.