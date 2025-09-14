شائعات تطالُ "تسليم السلاح"

لوحظ أن هناك مجموعات عبر "واتسآب"، تمارس حملات مضادة تستهدف عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيمات وآخرها كان في والبداوي، أمس السبت.

Advertisement



وتبين أن تلك المجموعات عمدت إلى "تحريف" معينة ترتبط بمسألة التسليم، كما قامت ببث شائعات تتحدث عن وجود انقسامات حادة داخل حركة "فتح" بسبب تسليمها سلاحها في مخيم