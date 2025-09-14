Advertisement

لبنان

شائعات تطالُ "تسليم السلاح"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-09-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1416629-638934341601197602.jpg
Doc-P-1416629-638934341601197602.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لوحظ أن هناك مجموعات عبر "واتسآب"، تمارس حملات مضادة تستهدف عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيمات لبنان وآخرها كان في مخيم عين الحلوة والبداوي، أمس السبت.
Advertisement
 

وتبين أن تلك المجموعات عمدت إلى "تحريف" أخبار معينة ترتبط بمسألة التسليم، كما قامت ببث شائعات تتحدث عن وجود انقسامات حادة داخل حركة "فتح" بسبب تسليمها سلاحها في مخيم عين الحلوة.
 

مصادر في حركة "فتح" نفت كل هذه الشائعات، وقالت لـ"لبنان24" إنَّ "الحركة متماسكة، والجميع ملتزم بقرارات السلطة الفلسطينية، والمخيمات لا تريد سوى الدولة اللبنانية وهذا أمرٌ محسوم".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
شائعات تطال ترامب... وأطباء يتحدثون عن وضعه الصحيّ
lebanon 24
14/09/2025 11:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هيفا وهبي تردّ بغضب على شائعة طالتها: "هيدا كذب وتشهير"
lebanon 24
14/09/2025 11:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يرفض تسليم السلاح ويتوقع من الحكومة "استراتيجية أمن وطني"
lebanon 24
14/09/2025 11:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ترجيح طلب الجيش تأخير تنفيذ قرار "حصرية السلاح" وتعقيدات تواجه تسليم السلاح الفلسطيني
lebanon 24
14/09/2025 11:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الدولة اللبنانية

مخيم عين الحلوة

عين الحلوة.

الفلسطينية

عين الحلوة

عين الحلو

اللبنانية

مخيم عين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:52 | 2025-09-14
04:50 | 2025-09-14
04:48 | 2025-09-14
04:45 | 2025-09-14
04:13 | 2025-09-14
04:10 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24