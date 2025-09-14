29
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
لبنان
شائعات تطالُ "تسليم السلاح"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-09-2025
|
01:45
لوحظ أن هناك مجموعات عبر "واتسآب"، تمارس حملات مضادة تستهدف عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيمات
لبنان
وآخرها كان في
مخيم عين الحلوة
والبداوي، أمس السبت.
وتبين أن تلك المجموعات عمدت إلى "تحريف"
أخبار
معينة ترتبط بمسألة التسليم، كما قامت ببث شائعات تتحدث عن وجود انقسامات حادة داخل حركة "فتح" بسبب تسليمها سلاحها في مخيم
عين الحلوة.
مصادر في حركة "فتح" نفت كل هذه الشائعات، وقالت لـ
"
لبنان24
"
إنَّ "الحركة متماسكة، والجميع ملتزم بقرارات السلطة
الفلسطينية
، والمخيمات لا تريد سوى
الدولة اللبنانية
وهذا أمرٌ محسوم".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
