Advertisement

لبنان

لبنان بين الأمن الوطني والدفاع: معضلة السلاح والشرعية

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
14-09-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1416633-638934349228386603.png
Doc-P-1416633-638934349228386603.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعود إلى الواجهة مجدداً مسألة استراتيجية الأمن الوطني في لبنان، على وقع تطورات داخلية وخارجية متسارعة، وفي ظلّ انقسام واضح في مقاربة هذه الاستراتيجية بين المكوّنات السياسية، وفي مقدمتها حزب الله من جهة، والحكومة اللبنانية وبعض مكوناتها من جهة أخرى. هذا الانقسام لا يعكس فقط خلافًا في الرؤية، بل يُعبّر عن تباين بنيوي في مقاربة الدولة لمسألة السيادة، والسلاح، والقرار الأمني.
Advertisement

في هذا السياق، يشدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أنّ الحديث عن استراتيجية دفاعية لا يعني مطلقاً نزع سلاح المقاومة، بل يدعو إلى مقاربة متكاملة تشمل الأبعاد العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، في سياق ما وصفه بسياسة دفاعية متكاملة. ويرى الحزب أن السلاح لا يُطرح للتفاوض أو التنازل، بل يُطرح دوره في سياق تكاملي مع الجيش، بحيث يُبحث في كيفية استفادة لبنان من المقاومة وسلاحها ضمن تصور عام لقوة لبنان. كما يرفض الحزب أي ابتزاز سياسي يربط بين إعادة الإعمار والاستراتيجية الدفاعية، في إشارة ضمنية إلى ضغوط دولية أو داخلية تستهدف موقعه العسكري في المعادلة الوطنية.

في المقابل، يوضح رئيس الحكومة نواف سلام أن ما تطرحه حكومته لا يُصنَّف على أنه "استراتيجية دفاعية" بالمعنى الضيق، بل هو تصور أشمل بعنوان "استراتيجية الأمن الوطني"، تتضمن جوانب أمنية، اقتصادية، اجتماعية، وسياسية. والأهم من ذلك، هو التأكيد أن القرارات الأمنية السيادية تُتخذ حصراً داخل المؤسسات الدستورية، وليس عبر "حوارات جانبية"، في رسالة واضحة إلى أن أي نقاش حول السلاح أو دور المقاومة يجب أن يتم في إطار دستوري واضح، لا في تفاهمات سياسية ثنائية أو فئوية.

هذا الطرح يعكس مسعى الحكومة إلى إعادة الاعتبار للدولة كمصدر وحيد للشرعية الأمنية والعسكرية، في وقت تطرح فيه أسئلة جدّية حول من يملك قرار الحرب والسلم، ومن يحدد مصلحة لبنان العليا.

تكشف هذه التصريحات، بحسب مصادر سياسية، عن فجوة جوهرية في الرؤية والمفاهيم. فحزب الله يُصرّ على شرعية سلاحه كجزء من قوة لبنان الدفاعية، ويشترط أن تكون أي استراتيجية مرهونة بالتكامل مع المقاومة، لا بإلغائها أو تحجيمها، في حين أن الحكومة تسعى إلى وضع السلاح تحت مظلة الدولة عبر استراتيجية وطنية شاملة تضع القرار الأمني في يد المؤسسات الدستورية حصراً، وتفصل بين السلاح الشرعي وغير الشرعي.

في هذا السياق، يرى العميد منذر الأيوبي أن الاستراتيجية الدفاعية واستراتيجية الأمن الوطني تُعدّان من الركائز الجوهرية لحماية الدولة وضمان استقرارها، ورغم اختلافهما في النطاق والأهداف، إلا أنّهما متكاملتان بشكل وثيق. فالاستراتيجية الدفاعية تركز على ردع التهديدات العسكرية المباشرة عبر تطوير القدرات القتالية والتخطيط العملياتي، فيما تمتد استراتيجية الأمن الوطني لتشمل أبعادا أوسع وتشمل العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعلوماتية، مع تركيز على حماية المجتمع والبنى التحتية وتعزيز الاستقرار الداخلي والخارجي.

وتتمثل الفروق الجوهرية بينهما، بحسب الأيوبي، في أنّ الدفاعية محدودة بالبعد العسكري، بينما الأمن الوطني إطار شامل يعالج مختلف العوامل المؤثرة في بقاء الدولة واستمرارية مصالحها. ومع ذلك، يشدد الأيوبي على أن التكامل بينهما أمر أساسي، إذ تصبح الاستراتيجية الدفاعية أكثر فاعلية عند إدماجها في رؤية وطنية شاملة، رغم ما تواجهه من تحديات كضيق الموارد، والانقسامات الداخلية، والاعتماد على الخارج.

كما يشير إلى أن دمج الدفاع العسكري في إطار الأمن الوطني يشكل نهجًا استباقيًا يمكّن الدولة من مواجهة التهديدات بمرونة وثبات، ويحفظ مصالحها الحيوية واستقرارها الشامل.

إذن تكمن المعضلة اللبنانية في غياب الإجماع الوطني على تعريف الأمن، وتوزيع الأدوار ضمنه. فبينما تسعى الدولة إلى فرض رؤيتها من خلال المؤسسات، يتمسّك حزب الله بـ"شرعية المقاومة"، ويرفض أن يكون سلاحه عرضة للتفاوض أو للمساومة.وفي ظل هذا الانقسام، تبقى الاستراتيجيات، سواء الدفاعية أو الوطنية، رهينة التجاذبات السياسية والطائفية، ما يضعف قدرة الدولة على التماسك أمام الأزمات، ويبقي لبنان في دائرة التهديدات المفتوحة، الداخلية والخارجية على حد سواء.
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
تبادل السجناء مع سوريا: مُعضلة جديدة أمام لبنان
lebanon 24
14/09/2025 11:56:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لا حلول خارج إستراتيجية الأمن ‏الوطني واخرجوا من"قصة حصرية السلاح"
lebanon 24
14/09/2025 11:56:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: عناصر الجيش والحرس الوطني يعملون بجد لإعادة الأمن والأمان للعاصمة
lebanon 24
14/09/2025 11:56:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلي محفوض: "السلاح خارج الدولة يعطل الوحدة الوطنية وأمن لبنان"
lebanon 24
14/09/2025 11:56:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الأمين العام

الدولة على

اللبنانية

حزب الله

دبلوماسي

المقاومة

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

هتاف دهام - Hitaf Daham

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:52 | 2025-09-14
04:50 | 2025-09-14
04:48 | 2025-09-14
04:45 | 2025-09-14
04:13 | 2025-09-14
04:10 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24