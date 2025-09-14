Advertisement

لبنان

"الوطني الحر": استشهاد بشير الجميل محطة لتعزيز المساحات المشتركة

Lebanon 24
14-09-2025 | 02:42
اعتبر "التيار الوطني الحر" أن استشهاد الرئيس بشير الجميل محطة لتعزيز المساحات المشتركة، والاتحاد الوطني في احترام الشهداء ورمزيتهم.
وفي بيان له، قال "التيار": "ثلاثة وأربعون عاماً على استشهاد الرئيس بشير الجميل، والحلم الذي جسَّده بالدولة القوية وحفظ استقلال الكيان ومحاربة الفساد، لا يزال مترسخاً في الوجدان اللبناني. إن هذه الذكرى الأليمة، وبعد أن تحققت العدالة بصدور الحكم في قضية الإغتيال عام 2017 في عهد الرئيس العماد ميشال عون، تستوجب أن تكون محطة لتعزيز المساحات المشتركة، والإتحاد الوطني في احترام الشهداء ورمزيتهم بغض النظر عن الإختلافات، ومناسبة لتجديد الإيمان بلبنان وميثاقيته ورسالته".
الرئيس العماد ميشال عون

العماد ميشال عون

والاتحاد الوطني

الاتحاد الوطني

عماد ميشال عون

التيار الوطني

العماد ميشال

