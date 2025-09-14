Advertisement

لبنان

منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم

Lebanon 24
14-09-2025 | 04:04
A-
A+
Doc-P-1416658-638934450840253322.png
Doc-P-1416658-638934450840253322.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طقس صيفي  مستقر يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية خاصة على الجبال وفي الداخل ، حتى ظهر يوم الثلاثاء المقبل حيث يتحول الى متقلب نسبياً بسبب تأثير منخفض جوي مركزه شمال غرب تركيا والذي يقترب تدريجياً  مما يؤدي الى تساقط بعض الأمطار المتفرقة والمتقطعة حتى بعد ظهر يوم الجمعة حيث يعود الطقس الى الاستقرار وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت.  
Advertisement

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، يتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًاً دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها على الجبال يتكون الضباب الضباب الكثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر حيث تسوء معه الرؤية أحياناً.
 
الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم احيانا مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجبلية والجنوبية اعتباراً من بعد الظهر.

الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف أحياناً على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية مع تكون خلايا رعدية اعتبارا من بعد الظهر. 
مواضيع ذات صلة
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
lebanon 24
14/09/2025 14:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدوا لأقسى موجة لاهبة ستضرب لبنان قريبا.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
lebanon 24
14/09/2025 14:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"استعداد لضربة جديدة"؟ هذا ما فعلته أميركا فوق إيران!
lebanon 24
14/09/2025 14:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض في أجواء جنوب لبنان
lebanon 24
14/09/2025 14:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

غرب تركيا

شمال غرب

الشمالي

من بعد

الشمال

لبنان

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:43 | 2025-09-14
07:41 | 2025-09-14
07:40 | 2025-09-14
07:25 | 2025-09-14
07:22 | 2025-09-14
07:20 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24