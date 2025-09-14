29
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
Lebanon 24
14-09-2025
|
04:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
طقس صيفي مستقر يسيطر على
لبنان
و
الحوض الشرقي
للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية خاصة على الجبال وفي الداخل ، حتى ظهر يوم الثلاثاء المقبل حيث يتحول الى متقلب نسبياً بسبب تأثير منخفض جوي مركزه شمال
غرب تركيا
والذي يقترب تدريجياً مما يؤدي الى تساقط بعض الأمطار المتفرقة والمتقطعة حتى بعد ظهر يوم الجمعة حيث يعود الطقس الى الاستقرار وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت.
Advertisement
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، يتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً
من بعد
الظهر.
الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًاً دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها على الجبال يتكون الضباب الضباب الكثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر حيث تسوء معه الرؤية أحياناً.
الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم احيانا مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجبلية والجنوبية اعتباراً من بعد الظهر.
الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف أحياناً على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية مع تكون خلايا رعدية اعتبارا من بعد الظهر.
مواضيع ذات صلة
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
14/09/2025 14:52:00
14/09/2025 14:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا لأقسى موجة لاهبة ستضرب لبنان قريبا.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
استعدوا لأقسى موجة لاهبة ستضرب لبنان قريبا.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
14/09/2025 14:52:00
14/09/2025 14:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"استعداد لضربة جديدة"؟ هذا ما فعلته أميركا فوق إيران!
Lebanon 24
"استعداد لضربة جديدة"؟ هذا ما فعلته أميركا فوق إيران!
14/09/2025 14:52:00
14/09/2025 14:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض في أجواء جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض في أجواء جنوب لبنان
14/09/2025 14:52:00
14/09/2025 14:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوض الشرقي
غرب تركيا
شمال غرب
الشمالي
من بعد
الشمال
لبنان
تركيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بهية الحريري.. لقاءات مع شخصيات دينية وأمنية وتربوية واقتصادية
Lebanon 24
بهية الحريري.. لقاءات مع شخصيات دينية وأمنية وتربوية واقتصادية
07:43 | 2025-09-14
14/09/2025 07:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من بعلبك.. وزارة الصحة تتعهد لمرضى التصلب اللويحي بهذا الأمر
Lebanon 24
من بعلبك.. وزارة الصحة تتعهد لمرضى التصلب اللويحي بهذا الأمر
07:41 | 2025-09-14
14/09/2025 07:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متري: العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة
Lebanon 24
متري: العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة
07:40 | 2025-09-14
14/09/2025 07:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوم.. تصدر نتائج الامتحانات الرسمية لهذه الشهادات
Lebanon 24
اليوم.. تصدر نتائج الامتحانات الرسمية لهذه الشهادات
07:25 | 2025-09-14
14/09/2025 07:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزومي: للسعودية دور ريادي في دعم السلام والاستقرار
Lebanon 24
مخزومي: للسعودية دور ريادي في دعم السلام والاستقرار
07:22 | 2025-09-14
14/09/2025 07:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
04:04 | 2025-09-14
14/09/2025 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
15:28 | 2025-09-13
13/09/2025 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
13:39 | 2025-09-13
13/09/2025 01:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إلى "حزب الله" بعد هجوم قطر.. كلامٌ من تل أبيب!
Lebanon 24
رسالة إلى "حزب الله" بعد هجوم قطر.. كلامٌ من تل أبيب!
16:26 | 2025-09-13
13/09/2025 04:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
Lebanon 24
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
10:00 | 2025-09-13
13/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:43 | 2025-09-14
بهية الحريري.. لقاءات مع شخصيات دينية وأمنية وتربوية واقتصادية
07:41 | 2025-09-14
من بعلبك.. وزارة الصحة تتعهد لمرضى التصلب اللويحي بهذا الأمر
07:40 | 2025-09-14
متري: العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة
07:25 | 2025-09-14
اليوم.. تصدر نتائج الامتحانات الرسمية لهذه الشهادات
07:22 | 2025-09-14
مخزومي: للسعودية دور ريادي في دعم السلام والاستقرار
07:20 | 2025-09-14
ريفي: الشهيد الجميل منارة لاستكمال الطريق
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
14/09/2025 14:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
14/09/2025 14:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
14/09/2025 14:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24