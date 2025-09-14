29
لبنان
آخر خطوة.. "أمن الدولة" تضبط "مولدات مخالفة"!
Lebanon 24
14-09-2025
|
04:10
A-
A+
صدر عن
المديرية العامة لأمن الدولة
–
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
"في إطار جهودها المستمرة لمكافحة المخالفات المرتبطة بالمولّدات الكهربائية، وتنفيذاً لقرارات
مجلس الوزراء
، عملت
مديرية بيروت الإقليمية
–
مكتب بيروت
الاولى على الكشف على المولّدات الكهربائية ومدى التزامها بالمعايير البيئية، حيث بلغ عددها 144 مولداً كهربائياً.
وجرى تنظيم محاضر عدلية بحق المخالفين وفيما لا يزال 80 مولداً قيد المتابعة بموجب محاضر مفتوحة بالتنسيق مع
القضاء
المختص".
