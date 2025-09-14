29
لبنان
عبد المسيح: في ذكرى استشهاد بشير الجميل نجدد إيماننا بدولة الرجاء في عهد الرئيس عون
Lebanon 24
14-09-2025
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
أديب عبد المسيح
عبر حسابه على منصة "أكس": "في كل عام نرفع
الصليب
عالياً في عيده، لنجدد إيماننا بيسوع المصلوب الذي مات من أجلنا وقام في اليوم الثالث".
وتابع: "منذ 43 سنة، نرفع اسم بشير عالياً لنجدد الوعد بلبنان الرسالة الذي دافع عنه واستشهد من أجله. في ذكرى استشهاد
الرئيس بشير الجميل
، الذي كان حلم الدولة القوية والسيادة الكاملة ولبنان الواحد، نجدد اليوم – أكثر من أي وقت مضى – إيماننا بدولة الرجاء في عهد الرئيس
جوزاف عون
، لنكمل المسيرة التي استشهد رئيسنا البطل من أجلها".
