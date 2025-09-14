Advertisement

لبنان

عبد المسيح: في ذكرى استشهاد بشير الجميل نجدد إيماننا بدولة الرجاء في عهد الرئيس عون

Lebanon 24
14-09-2025 | 04:45
A-
A+

Doc-P-1416667-638934472623425677.jpeg
Doc-P-1416667-638934472623425677.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "أكس": "في كل عام نرفع الصليب عالياً في عيده، لنجدد إيماننا بيسوع المصلوب الذي مات من أجلنا وقام في اليوم الثالث".
Advertisement
 
 
وتابع: "منذ 43 سنة، نرفع اسم بشير عالياً لنجدد الوعد بلبنان الرسالة الذي دافع عنه واستشهد من أجله. في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، الذي كان حلم الدولة القوية والسيادة الكاملة ولبنان الواحد، نجدد اليوم – أكثر من أي وقت مضى – إيماننا بدولة الرجاء في عهد الرئيس جوزاف عون، لنكمل المسيرة التي استشهد رئيسنا البطل من أجلها".
مواضيع ذات صلة
حزب الكتائب يدعو اللبنانيين إلى المشاركة الكثيفة في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل
lebanon 24
14/09/2025 14:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
في ذكرى استشهاد بشير الجميل.. ماذا قال سلام؟
lebanon 24
14/09/2025 14:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سليمان في ذكرى بشير الجميّل: استُشهد اغتيالًا لأنه طالب بالسيادة والشرعية
lebanon 24
14/09/2025 14:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
في بكفيا.. قداس بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل
lebanon 24
14/09/2025 14:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس بشير الجميل

بشير الجميل

الرئيس عون

عبد المسيح

جوزاف عون

الدولة ال

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:43 | 2025-09-14
07:41 | 2025-09-14
07:40 | 2025-09-14
07:25 | 2025-09-14
07:22 | 2025-09-14
07:20 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24