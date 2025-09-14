Advertisement

لبنان

قبلان: لا خلاص للبنان إلا بالسيادة ومع حكومة شجاعة

Lebanon 24
14-09-2025 | 04:55
A-
A+
Doc-P-1416676-638934479180253381.png
Doc-P-1416676-638934479180253381.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن "الاعتماد على الحكومة تضييع للبلد، والواجب الاعتراض عليها ومحاسبتها واستنهاض القوى النقابية والوطنية للوقوف بوجهها".
Advertisement
 
 
وفي بيان له، قال قبلان: "رغم الشعارات الصاخبة التي أطلقتها الحكومة وفريقها عن العمل والوطني والإصلاح البنيوي ومشاريع ضخ الحياة بالمرافق الحساسة مثل الكهرباء والإتصالات والإقتصاد والأمن والإستثمار المنتج والإعمار تبدو الحكومة مجرد ظاهرة صوتية معدومة الفعل وشديدة الضياع، ورغم أن شعارها الوطني شدّد على الوطنية وإعادة الإعمار والإستنهاض الاقتصادي والمالي إلا أن شيئاً من هذا غير موجود لأسباب لها علاقة بفشلها وبجبنها وبالتزاماتها الخارجية التي تتعارض بشكل صارخ مع المصالح الوطنية".
 
 
وتابع: "نحن أمام حكومة لا إصلاح ولا نيّة للإصلاح ولا لإعادة توظيف الخطاب الوطني بالمصالح الأساسية ولوازم السيادة الوطنية سيما بالجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وصولاً للعاصمة بيروت، وأكثر ما تقوم به الحكومة السخط غير المبرر عمّن يسألها عن عدد الغارات الإسرائيلية وأزيز المسيرات والأسرى اللبنانيين واللجنة العسكرية الضامنة التي تتشارك إسرائيل غاراتها وقتلها وفظاعاتها اليومية، كل ذلك وسط فشل، فراغ، جنون بالشوفانية، وجثة هامدة  والإعتماد عليها تضييع للبلد".
 
 
وختم: "لا خلاص للبنان إلا بالمواطنة والسيادة وحكومة شجاعة تعمل على الأرض وتدافع عن السيادة وتنهض بأشلاء البلد وتعي معنى القوة الوطنية الداخلية".
مواضيع ذات صلة
سلام: لا خلاص للبنان إلا بالمصالحة
lebanon 24
14/09/2025 14:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24
افرام: لا سبيل للبنان الكبير إلا من خلال الدولة وسيادة القانون
lebanon 24
14/09/2025 14:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"المجلس الأرثوذكسي": لا خلاص إلا بالتفاهم واحترام الآخر
lebanon 24
14/09/2025 14:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24
العميد الركن نيقولاس ثابت: لا خلاص لبلدنا إلا بضمان الأمن والاستقرار
lebanon 24
14/09/2025 14:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24

المصالح الوطنية

إعادة الإعمار

الإسرائيلية

الشيخ أحمد

الإسرائيلي

إسرائيل

الغارات

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:43 | 2025-09-14
07:41 | 2025-09-14
07:40 | 2025-09-14
07:25 | 2025-09-14
07:22 | 2025-09-14
07:20 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24