لبنان
قبلان: لا خلاص للبنان إلا بالسيادة ومع حكومة شجاعة
Lebanon 24
14-09-2025
|
04:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر المفتي الجعفري الممتاز
الشيخ أحمد
قبلان، أن "الاعتماد على الحكومة تضييع للبلد، والواجب الاعتراض عليها ومحاسبتها واستنهاض القوى النقابية والوطنية للوقوف بوجهها".
وفي بيان له، قال قبلان: "رغم الشعارات الصاخبة التي أطلقتها الحكومة وفريقها عن العمل والوطني والإصلاح البنيوي ومشاريع ضخ الحياة بالمرافق الحساسة مثل الكهرباء والإتصالات والإقتصاد والأمن والإستثمار المنتج والإعمار تبدو الحكومة مجرد ظاهرة صوتية معدومة الفعل وشديدة الضياع، ورغم أن شعارها الوطني شدّد على الوطنية وإعادة الإعمار والإستنهاض الاقتصادي والمالي إلا أن شيئاً من هذا غير موجود لأسباب لها علاقة بفشلها وبجبنها وبالتزاماتها الخارجية التي تتعارض بشكل صارخ مع
المصالح الوطنية
".
وتابع: "نحن أمام حكومة لا إصلاح ولا نيّة للإصلاح ولا لإعادة توظيف الخطاب الوطني بالمصالح الأساسية ولوازم السيادة الوطنية سيما بالجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وصولاً للعاصمة
بيروت
، وأكثر ما تقوم به الحكومة السخط غير المبرر عمّن يسألها عن عدد
الغارات
الإسرائيلية
وأزيز المسيرات والأسرى اللبنانيين واللجنة العسكرية الضامنة التي تتشارك
إسرائيل
غاراتها وقتلها وفظاعاتها اليومية، كل ذلك وسط فشل، فراغ، جنون بالشوفانية، وجثة هامدة والإعتماد عليها تضييع للبلد".
وختم: "لا خلاص للبنان إلا بالمواطنة والسيادة وحكومة شجاعة تعمل على الأرض وتدافع عن السيادة وتنهض بأشلاء البلد وتعي معنى القوة الوطنية الداخلية".
